Seth Gueko : Arnaud éliminé de Top Chef va collaborer avec le rappeur

En plus de sa carrière de rappeur, Seth Gueko s’est lancé dans des nombreuses autres activités que la musique ces dernières années comme un salon tatouage nommé le “Barlou tattoo shop” ainsi que deux restaurants “Le Petit Phuket” et plus récemment le “Barlou Burger” dans sa ville à Pontoise.

Arnaud un des participants à la nouvelle édition de Top Chef l’émission dans laquelle des cuisiniers professionnels tentent de convaincre un jury de grands chefs autour de différentes épreuves culinaires plus ou moins étonnantes, il s’est fait éliminer de l’émission lors du 11ème prime diffusé sur M6 dans l’épreuve incontournable de la guerre des restos.

Ce dernier vient de faire une surprenante annonce lors d’un entretien accordée au Huffington Post juste après son élimination en révélant sa collaboration à venir avec Seth Gueko en s’exprimant au sujet de ses prochains projets après avoir participé à Top Chef sans donner plus de précisions sur cette connexion entre eux, “Je vais bientôt lancer une collaboration avec une célèbre sandwicherie à Paris qui fait du pastrami. On est en train de mettre tout ça bien à plat”, a confié Arnaud avant d’ajouter, “Je vais normalement faire une collab avec Seth Gueko. Vous aurez toutes les infos quand ce sera lancé“.