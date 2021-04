Wejdene s’auto-approprie un record de PNL et rend furieux les fans

Le 2 avril dernier, Wejdene a fait son retour avec la réédition de son premier album “16(ou pas)” dont la sortie avait été décalée d’une semaine avant sa parution officielle suite à une fuite et dont la chanteuse qui vient de fêter ses 17 ans cette semaine continue d’assurer la promotion comme récemment avec le média Melty dont un passage a rendu furieux les fans de PNL.

Il y a quelques mois l’interprète du tube “Je t’aime de ouf” avait déjà révolté le public du groupe de rap français en partageant dans sa story Instagram une photo d’elle avec la légende “PNL on leur dit” tout en mentionnant le duo formé des deux frères NOS et Ademo ce qui avait intrigué le public sur une supposée connexion improbable à venir. Elle s’était finalement exprimée sur cette rumeur lors d’un passage sur la radio Skyrock dans l’émission de Difool en expliquant qu’il s’agissait d’un montage fait par les internautes et que comme attendu il n’y aura aucune collaboration entre eux.

Lors de son interview pour Melty les propos de Wejdene ont fortement interpellé les fans du groupe formé des rappeurs Ademo et NOS lorsqu’elle a déclaré avoir battu un de leur record. “J’ai battu le record de PNL, ça on en parle pas assez mais c’est une dinguerie” a-t-elle commenté fièrement en s’exprimant sur le succès de ses tubes “Anissa” et “Coco” sans donner les détails du fameux record qu’elle aurait battu. Les deux singles de la jeune chanteuse ont en effet réalisé des très gros scores sur les plateformes de streaming et sur Youtube avec les visionnages des deux clips mais sans battre les records de PNL avec l’énorme carton de Au DD qui avait décroché le titre le plus écouté de tous les temps sur Spotify France en 2020. Le clip de ce single affiche désormais plus de 178 millions de vues sur Youtube et avait établi un score historique de 7,5 millions de vues en 24 heures et 12 millions de vues en 48h après sa mise en ligne en 2019 alors que le clip “Coco” a effectivement réalisé l’un des meilleurs démarrages lors de sa sortie l’année dernière et avait atteint les 5 millions de vues en 24 heures soit le second meilleur démarrage mais sans battre le record des deux rappeurs français de quoi agacer les fans de PNL sur Twitter qui ont réagi pour rétablir cette erreur de l’artiste managée par Feuneu.

