Conor McGregor : un sosie dealer de drogue se fait passer pour lui

Cette semaine Conor McGregor a fait parler de lui en révélant son intention de racheter le club de football de Manchester United, le combattant Irlandais vient également de se retrouver impliqué dans un incroyable fait divers suite au jugement pour trafic de drogue d’un étonnant sosie qui s’est fait passer pour l’athlète de MMA face à la police et a failli réussir à les duper.

Le dénommé Mark Nye âgé de 34 ans est un dealer qui a été arrêté au mois de février dernier par la police de la ville de Stanwell en Angleterre, l’individu a tenté de tromper les forces de l’ordre en affirmant être Conor McGregor. Il s’est même fait faire des cartes de visite avec le nom de société “McGregor Enterprise” inscrit au recto et sur le verso “Best drops in Surrey” pour les utiliser dans son activité de trafic de stupéfiants.

Mark Nye a failli réussir son coup, sur les photos la ressemblance avec le combattant de MMA est étonnante, il apparait avec une coupe de cheveux identique ainsi une barbe de gingembre similaire à celle de The Notorious pour tenter de tromper les autorités mais il s’est finalement fait interpeller pour avoir été en possession d’un bagage avec de la drogue de classe A et aussi deux smartphones qui après une analyse de la police contenait des messages compromettants sur ses activités illicites.

Les forces des l’ordre ont par la suite découvert qu’il possédait à son domicile une quantité importante d’acide borique et un grand couperet a porté de son lit. Le 9 avril dernier ce sosie du champion d’arts martiaux mixtes est passé devant le tribunal et a été condamné à trois ans de prison.

