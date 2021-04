Lil Pump se serait implanté un diamant sur le front comme Lil Uzi Vert

La nouvelle folie d’un rappeur américain

Au mois de janvier dernier, Lil Uzi Vert avait confié son intention de se faire implanter en plein milieu de son front un diamant rose de 11 carats d’une valeur d’un peu plus de 24 millions de dollars avant de passer à l’acte quelques jours plus tard et d’enflammer la toile en s’affichant avec son nouveau bijou, une piercing insolite qui a inspiré un autre rappeur américain, Lil Pump.

En début d’année Lil Uzi Vert avait choqué le public en s’affichant avec son diamant acheté chez le célèbre joaillier Elliott Eliantte mis en place sur son front en expliquant avoir économisé depuis 2017 pour se l’offrir ce qui avait rapidement suscité la controverse. Tory Lanez et Sadek s’étaient notamment moqués de lui sur les réseaux sociaux mais cela ne l’avait pas empêché de s’afficher fièrement avec sa nouvelle acquisition avant de déclarer quelques semaines plus tard son souhait de se faire mettre un puce cérébrale Tesla puis de se faire poser des pierres précieuses sur les dents de quoi inspirer son confrère Lil Pump pour en faire de même.

28 millions de dollars sur le visage

En effet ce dernier vient de poster une photo sur son compte Instagram dans laquelle il apparait avec un diamant posé sur son front tout comme son compère en affirmant que le sien vaut encore plus et qu’il aurait couté le montant de 28 millions de dollars soit 4 millions de plus que celui de Symere Woods de son vrai nom. Suivi par plus de 16 millions d’abonnés, le cliché est rapidement devenu virale sur la toile faisant le buzz en cumulant plus de 200 000 “J’aime” en moins d’une heure et il ne devrait pas manquer de faire réagir Lil Uzi Vert en attendant de connaitre les détails de l’implantation de ce bijou.