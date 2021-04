Booba dans l’obligation de reprendre sa carrière

Officiel : Booba de retour dans le game

Ultra de B2O se dirige doucement vers la certification de disque de platine en se rapprochant des 100 000 ventes avec un total de 80 000 copies écoulées pour le moment, ce dixième album solo devrait être le dernier de sa longue carrière de plus de 25 années dans le rap ce qui a laissé présager un départ à la retraite du célèbre rappeur français afin de consacrer à ses nombreuses autre activités.

“C’est le dixième. C’est le dernier” avait-il confié sur Twitter à l’époque de la sortie d’Ultra. En plus d’être rappeur, Booba est à la fois producteur avec son label 92i sur lequel il produit notamment les artistes SDM, JSX, Dala ou encore la chanteuse Elia et vient d’annoncer la signature de sa dernière recrue Sicario, il devrait également se lancer dans la réalisation d’une série avec son premier rôle selon ses révélations dans l’émission “C se Soir” au mois mars lors d’une interview et s’improvise également influenceur sur les réseaux sociaux comme avec la récente ouverture de son compte TikTok ayant plus de 450 000 abonnés sur son compte créé après la sortie d’Ultra.

L’appel des fans a été entendu

Le DUC ne manque donc pas de projets en dehors de son métier de rappeur mais il a finalement annoncé la semaine dernière un retour en studio sur Instagram, “Je retourne au studio” avait-il commenté tout mettant en garde la concurrence en leur demandant de “prier”. Une information qui vient de se préciser ce lundi toujours sur le profil de La Piraterie faisant le relais des actualités de B2O sur le réseau social depuis son bannissement comme son dernier pique à l’encontre du jeune rappeur Zola, son retour au rap est désormais confirmé.

A l’annonce de se retraite, Booba avait précisé rester ouvert aux collaborations comme celle avec SDM sur le single Daddy tout en précisant se laisser la possibilité de balancer des nouveaux morceaux de temps en temps pour le plaisir de faire de la musique mais son retour en studio d’enregistrement s’est finalement fait très rapidement comme le démontre son dernier message posté, “Le haut comité de la Piraterie vient officiellement au Duc d’interdire au Duc de partir à la retraite” a-t-il assuré ce lundi avant d’ajouter que la décision a été prise ce matin même, “Ca a été voté ce matin”.

Sans donner plus de précisions, il va donc encore falloir compter sur Kopp dans les mois à venir pour nous faire découvrir des nouveaux titres et peut être même un nouveau projet musical pour répondre à la demande des “pirates” avec sans doute aussi un featuring avec la dernière signature du 92i, Sicario qui a officialisé sa venue sur le label du DUC ce week-end.