Real Madrid vs Chelsea en streaming live direct

Real Madrid vs Chelsea, suivez le match en live sur RMC Sport, comment suivre le match en live, ce soir au Santiago Bernabéu pour la première rencontre au sommet des demi-finales de la Ligue des Champions 2020-2021, le club Madrilène entrainé par le français Zinedine Zidane va tenter de prendre l’avantage à domicile face aux Anglais pour prendre une option sur la qualification en finale.

Ce mardi 27 avril c’est le match aller de cette demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea, dans une rencontre arbitrée par Danny Desmond Makkelie à suivre en streaming à partir de 21 heures en exclusivité sur RMC Sport. Les Madrilènes devront évoluer sans les défenseurs Sergio Ramos et Ferland Mendy tous les deux blessés, du côté de Chelsea Mateo Kovacic est le seul absent a déploré, Thomas Tuchel dispose d’un groupe quasiment complet. Les deux clubs se sont rencontrés pour la dernière en 1998 lors de la finale de super coupe avec victoire des Blues sur le score 1 but à 0.

Les compositions probables du match pour le Real Madrid : Courtois – Militão, Varane, Fernandez, Carvajal – Kroos, Modric, Asensio, Casemiro – Benzema, Vinicius Junior. Pour l’équipe de Chelsea : Mendy – James, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Chilwell – Jorginho, Mount, Kanté – Werner, Pulisic.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match Bayern Munich vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.