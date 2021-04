Sofiane met tout le monde d’accord avec Zidane [Vidéo]

Fianso est toujours aussi bouillant

Après avoir été un peu moins présent musicalement depuis la sortie de son projet “93 Empire” et son album “Affranchis” en 2019 mais en enchainant tout de même des nombreux featurings comme récemment avec ISK (“Cités de France”), Baby Gang (“Blitz”), Sifax (“Mecs de cités”), Soolking (“Nouveaux parrains” et “Tichy”), Hatik (“Plus Riche”) ou encore avec SCH (“American Airlines”), Sofiane est de retour en musique pour présenter son nouvel opus.

Alors qu’il vient de lancer la troisième saison de son émission “Rentre dans le Cercle” la semaine dernière, Fianso enchaine les projets avec la préparation de son prochain album solo intitulé “La Direction”. Le rappeur du 93 vient de sortir le premier extrait de cet opus avec le single intitulé “Zidane” dédié au célèbre milieu de terrain français champion du monde en 1998 avec l’équipe de France et entraineur du Real Madrid, le titre est produit par Tarik Azzouz et est accompagné de son clip réalisé par Paul Paccini.

A l’occasion de la sortie de ce nouveau morceau disponible sur toutes les plateformes de streaming qui a comblé les attentes de ses fans avec près de 1 million de vues en 24 heures sur Youtube pour le clip, Sofiane a également dévoilé la tracklist complète de son album à paraitre pour le 21 mai 2021. Le projet qui s’annonce comme l’un des albums de l’année comporte 13 titres avec plusieurs invités comme SCH et Soolking sur deux singles déjà dévoilés (“American Airline” et “Nouveaux parrains”), Sifax sur “Bout de papier”, ZeGuerre sur “C’est la loi” et enfin Kenem sur “J’te raconte pas”.