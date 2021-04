UFC : Un combattant se brise la jambe et se fait une fracture ouverte du tibia

Lors de l’UFC 261 à Jacksonville en Floride, le combattant Chris Weidman a subi une terrible blessure lors de son affrontement contre Uriah Hall sur le premier coup qu’il a tenté de porter à son adversaire se brisant la jambe, il s’est fait une fracture ouverte du tibia.

Uriah Hall a été déclaré vainqueur par TKO dans ce face à face sur le ring qui n’aura durée que quelques secondes, dix-sept très exactement et a donné lieu à l’une des images marquantes du week-end. L’ancien champion des points moyens s’est cassé la jambe en essayant d’adresser son tout premier coup du combat, il s’est blessé en tapant dans la jambe de son adversaire. Mise en garde pour les âmes sensibles, la vidéo de la scène est terrible pour l’athlète qui s’est tordu de douleur.

Le malheur de Chris Weidman a permis à Uriah Hall d’obtenir un record en devenant le premier combattant de l’histoire de l’UFC a remporté une victoire sans adresser aucun coup a confirmé le patron de l’UFC, Dana White après le combat. “Je n’ai que du respect pour Chris Weidman […] Il a été la première personne à vaincre Anderson [à l’UFC], et j’étais la dernière. Je voulais offrir une belle performance mais je me sens si mal. Je souhaite le meilleur à toute sa famille” a déclaré l’ancien kickboxeur suite à sa victoire expresse.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3

— danawhite (@danawhite) April 25, 2021