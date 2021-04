Après les clashs, Damso rend hommage à Booba qui a lancé sa carrière

La fin des hostilités entre les deux poids du rap game ?

L’album était très attendu, QALF Infinity est enfin disponible depuis la nuit dernière, le nouveau projet de Damso fait déjà beaucoup parler ce jeudi notamment le morceau “Passion” dans lequel le Belge revient brièvement sur sa relation passée avec Booba en s’exprimant sur sa carrière, sa notoriété, ses soucis personnels ainsi que sa musique visiblement un peu nostalgique de ses débuts.

Le suite de QALF est l’un des projets les plus attendus de l’année et qui pourrait bien battre le record du meilleur démarrage de l’année établi le mois dernier par SCH avec le deuxième tome de JVLIVS qui avait été certifié disque d’or en seulement 4 jours avant de totaliser un peu plus de 63 000 ventes en une semaine d’exploitation. Dems peut envisager de faire encore mieux que le S, le live d’écoute de ce nouvel opus ce mercredi soir a atteint le pic des 180 000 personnes connectées au même moment sur Instagram pour découvrir le projet en direct avec le rappeur, un événement auquel s’est incrusté comme prévu B2O pour commenter la diffusion mais à la surprise générale il a complimenté les différents titres diffusés, en mettant de côté leur clash.

Une belle dédicace bien placée

En plus du succès de ce live, Damso s’est retrouvé dans le Top Tendances sur Twitter ce matin et en quelques heures ses morceaux ont déjà pris place dans le Top 50 des titres les plus écoutés sur Spotify en France. “Vantaback”, “OG”, “Morose”, “Dose”, “Chialer”, “2 Diamants”, “The Vie Radio”, “Zwaar” et enfin “Passion” sont tous dans le Top 25 depuis cet après midi, c’est d’ailleurs ce dernier single cité qui a interpellé les auditeurs pour sa référence à son ancien mentor Booba.

“2015, Nеro Nemesis, j’rentrе dans l’game en un seul couplet. Le 5, Bercy de Kopp, à cette époque on s’entend bien, y a pas d’clashs ni de diss” lâche Dems au début du premier couplet, une dédicace au DUC en référence à l’époque à laquelle les deux rappeurs étaient encore proches avant qu’une embrouille n’éclate entre eux suite au départ du Belge du 92i. En effet sur son huitième album Nero Nemesis paru au mois de décembre 2015, B2O avait décidé d’inviter Damso pour un featuring sur le titre “Pinocchio” sur lequel est également présent Gato ce qui a été un tournant dans sa carrière pour se faire connaitre d’un public plus large.