Aya Nakamura et Shay réunis pour un feat surprise sur Femelle

Aya Nakamura et Shay prêtent à enflammer les fans ?

Depuis la sortie le 10 mai 2019 d’Antidote son deuxième album, la rappeuse belge Shay s’est faite très discrète sur la scène musicale mais elle est restée active en devenant notamment l’une des égéries de Puma pour les baskets Nova 90 ou encore pour Burberry en figurant sur les campagnes promotionnelles de la marque de haute-couture avant de faire également à l’été 2020 la couverture du célèbre magazine Vogue.

L’ancienne membre du label 92i pourrait fait un retour surprise très prochainement pour une collaboration inédite avec Aya Nakamura sur le morceau intitulé “Femelle“. En effet un lien vient de fuiter sur la toile ce jeudi de la plateforme DistroKid, un service de distribution de musique numérique indépendant avec le morceau en question qui redirige vers les différentes plateformes de streaming tel que Spotify, Apple Music, Deezer et Youtube.

Le lien présente également le visuel de ce morceau sur lequel apparait Shay avec la mention “Jolie Garce” en légende puis le nom du single “Femelle” et à côté écrit “feat Aya Nakamura” ainsi que les liens vers les comptes Instagram et Twitter de la chanteuse Belge, cette collaboration entre les deux artistes serait une grande première. Elle sera également prochainement à l’affiche de l’adaptation francophone de l’émission américaine “Rhythm + Flow” dans laquelle avec Niska et SCH, les trois artistes forment le jury, la diffusion du programme annoncé au mois d’octobre dernier est prévue pour le courant de cette année 2021.