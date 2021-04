Ashe 22 et Yérim Sar taclent Red Bull après la suppression de l’épisode de Rap Jeu

Ashe 22 insulte Red Bull

Le dernier épisode de l’émission Rap Jeu présentée par Mehdi Maizi en partenariat avec Red Bull a fait le buzz sur la toile avec plusieurs séquences insolites comme celle avec Sazamyzy faisant tomber un billet de 100 euros pour soudoyer l’animateur afin d’obtenir des points pour gagner ou encore Ashe 22 qui sort une lame donc l’image a été censurée par la production.

Suite à ce buzz, l’émission a été victime de son succès car cet épisode a été supprimé de YouTube ce qui a fait réagir des nombreux internautes face l’incompréhension générale de la disparition sans une explication du numéro 46 de Rap Jeu, Mehdi Maizi a finalement expliqué en début de semaine via son compte Twitter que c’est une décision prise par Red Bull France en charge de la production de l’émission sans donner les détails de cette sanction.

Yérim Sar se moque de la marque de boisson

Rapidement les fans ont fait le lien avec la séquence dans laquelle l’animateur a lancé le Malus Drill en déclarant “La guerre des gangs est cruelle, vous perdez 10 points sauf si vous avez une lame sur vous” et que Ashe 22 sort son couteau en le posant devant lui, ce qui avait donné lieu à une situation amusante devant les fous rires des autres invités Sazamyzy et les deux rappeurs Marseillais Naps, Alonzo. L’image de l’arme avait été flouté et n’apparaissait pas clairement sur la vidéo mais cela n’a pas empêché Red Bull de prendre la décision radicale de supprimer tout l’épisode sans doute pas crainte de renvoyer une mauvaise image de la marque au public.

Le journaliste Yérim Sar spécialiste du rap français qui anime également cette émission n’a visiblement pas apprécié ce choix et en à faire part sur Twitter. Il a d’abord partagé un tweet du geste de soutien de Red Bull pour des policiers du 93, “La société @RedBullFrance a voulu faire, à sa façon, un geste de soutien pour les policiers du 93 pendant cette crise sanitaire. @unitesgp93 remercie @RedBullFrance pour leur don de plusieurs centaines de canettes qui seront distribuées dans plusieurs services du 93.” peut-on lire sur le message accompagné d’une photo avec la légende “1”. Il a ensuite poursuivi avec le tweet de Mehdi Maizi, “Apparemment, @RedBullFrance a décidé de retirer le dernier épisode de Rap Jeu de YouTube Homme haussant les épaules” en ajoutant la légende “2”, puis il a conclu avec le commentaire “Que les vendeurs de canettes restent à leur place merci.”.

Ashe 22 de son côté a été plus sobre mais moins tendre, il s’est exprimé sur cette décision via son compte Instagram en postant des photos de son passage dans Rap Jeu avec le message, “F**k Red Bull tous les jours” tout en mentionnant le compte de la marque sur le réseau social qui n’a fait aucune commentaire sur cette affaire.

Que les vendeurs de canettes restent à leur place merci. — spleenter (@spleenter) April 26, 2021