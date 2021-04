Freeze Corleone : sa connexion avec Drake fait « polémique »

Une nouvelle collaboration réussie pour Freeze Corleone

Après avoir été très actif en 2020 avec son album “Le Menace Fantôme” bientôt certifié disque de platine et ses nombreux featurings, Freeze Corleone a gardé le rythme en ce début d’année 2021 en enchainant plusieurs collaborations dont la dernière en date vient d’être dévoilée en exclusivité en direct la nuit dernière sur la radio du label de Drake, OVO Sound, il s’agit du morceau “Polémique” en featuring avec le rappeur britannique Central Cee.

En effet l’année dernière en plus de son album “La Menace Fantôme“, Freeze Corleone a collaboré en compagnie de Sazamyzy (Braquage à l’africaine 5), Jolly (Zone 51), RAS (O.J Simpson & LPDLD), Zuukou Mayzie (Qui-Gon Jinn), Norsacce Berlusconi (4 saisons), Afro S (Nino Brown), La F (La violence), Zesau (Anarchie), Kozi (Unstoppable), Guy2Bezbar (TPM), Negrito (Purge 5), Django (S/O le Flem), Slim C (Serpents Renards), Gazo (DrillFR 4), Koba LaD (7 sur 7), Kaaris (IRM), Nahir (Moneygram) et enfin fin d’année avec Alpha Wann (NY à fond).

En début d’année le rappeur managé par Shone est revenu en force pour des nouvelles collaborations avec Deeloc sur le titre “Rétro” et sur Ashe 22 sur “Scellé Part. 3” extrait de la mixtape “Ashe Tape Vol.3” ou encore un featuring événement avec SCH sur le single “Mannschaft” extrait de l’album JVLIVS II du rappeur Marseillais, il devrait également travailler prochainement avec Vald, “Ca serait incroyable” a récemment confié le rappeur du 93 sur cette connexion mais c’est pour le moment une collaboration avec l’artiste Britannique Central Cee qu’il est de retour aujourd’hui.

Sans aucune annonce officielle au préalable de la sortie du titre, le single a été diffusé sur OVO Sound cette nuit, la radio du label de Drizzy mais n’est pas encore disponible en écoute sur les plateformes de streaming mais pouvez le découvrir en écoute ci dessous.