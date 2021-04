Sadek révèle la véritable raison de son clash avec Fababy

Au début de sa carrière dans le rap, Sadek a collaboré avec Fababy à plusieurs reprises comme en 2012 sur le titre “93 Babies” extrait de sa mixtape “La légende de Johnny Niuuum” puis en 2013 sur le single “Scénario” extrait de la mixtape “A la fuck you” ou encore pour le freestyle “Bonne année deux mille douilles” mais depuis les deux rappeurs ne sont plus vraiment proches.

En 2018, à l’occasion de la sortie de la compilation 93 Empire, Sadek s’en était pris sévèrement à Fababy absent du projet sur lequel Sofiane a réuni les plus grands artistes du 93 autour de l’un des projets collaboratifs les plus importants de l’histoire du rap français, « Pourquoi tu n’as pas invité untel ? Parce qu’il y a des comportements, je t’explique : la maison 93 il y a une éthique. Tu veux que je te dise qui ? F.A.B (Fababy) c’est délicat. A mon époque, je trainais avec F.A.B mais F.A.B. C’est pas notre esprit 93 » avait-il déclaré à l’époque avant d’ajouter « Je dis pas que F.A.B c’est un gros P* mais il ne fait pas partie de notre éthique 93 ».

Une embrouille sur laquelle est revenue Sadek lors d’une interview avec le média Rapelite pour la promotion de son dernier album nommé “Aimons-nous Vivons” sur lequel il a invité des nombreux rappeurs comme Ali, l’ancien compère de Booba du groupe Lunatic. Dans cet entretien, il s’est exprimé sur divers sujets comme la conception de son album, la rue, sa musique ou encore son conflit avec l’ex membre de la Team BS formée par La Fouine avec Sindy et Sultan afin de clarifier la situation sur leur différend en révélant que le point de départ de cette histoire est le titre “Paname Boss” de Laouni.

En effet Sadek était invité sur ce single à l’époque mais l’enregistrement de son couplet ne s’est pas passé comme prévu et il s’est fait “berner” par Fababy et son entourage, “Ils nous ont fait un Trafalgar que je me serais jamais permis de faire à aucun être humain, on a écouté le refrain 15 secondes moi et Mac Tyer, ils nous ont mis sur un passage totalement calculé”, a-t-il expliqué en précisant, “on nous a exploité, menti, trahi” en parlant du passage de Fababy sur ce morceau avant de conclure “Ce n’est pas la mentalité du 93” et zn ajoutant que cela est désormais de l’histoire ancienne mais qu’ils ne vont plus jamais collaborer ensemble.