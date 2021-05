50 cent insulte Ja Rule !

Curtis James Jackson attaque encore.

Ja Rule a des problèmes financiers et notamment avec le fisc a qui il doit payer trois millions de dollars, une mauvaise passe qui n’en finit pas d’amuser son rival de toujours 50 Cent ayant profité de l’occasion pour le ridiculiser une nouvelle fois.

Alors qu’il a réalisé avec succès la série “Power” dans la dernière saison a été diffusée l’année dernière, Fifty ne loupe pas une opportunité de s’attaquer aux autres rappeurs comme Ja Rule. L’été dernier il avait pris cher suite à la diffusion d’une campagne publicitaire pour des Kebabs de Grèce, 50 Cent s’était moqué de la vidéo de cette pub pour le restaurant Papa Cristo de Los Angeles sur son compte Instagram dans laquelle l’interprète du tube “Mesmerize” s’affiche avec un tee shirt “I Love Greece”. “Voilà ce qui se passe quand tu fais le malin avec moi, je vais te demander à toi et à ton label d’aller vendre des Gyros, allez, essayez-moi.” avait déclaré à l’époque sur cette séquence grotesque et il vient encore de récidiver.

Depuis plus de 20 ans années maintenant les deux rappeurs se sont embrouillés et cela ne semble par prêt de s’arrêter de sitôt, l’auteur du hit “In Da Club” avait pourtant refusé un Verzuz contre son ennemi, cette semaine il a relayé un article dans média sur les problèmes de Ja Rule avec les impôts. Ce dernier est attaqué en justice par l’Internal Revenue Service, il est accusé avec sa femme de ne pas avoir payé ses impôts pendant près de 12 années et a cumulé trois millions de dollars d’arriérés dans cette affaire. “T’as intérêt à payer tes impôts, idiot” s’est-il amusé à commenter avec des émojis mort de rire sur cette situation difficile de son rival qui va lui couter cher mais n’a pas répondu à cette provocation.