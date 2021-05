Booba défend Brahim Bouhlel, “il a pas non plus violé les enfants”

Alors que Booba avait condamné dans un premier temps fortement les propos de Brahim Bouhlel dans la vidéo polémique de l’acteur français de la sérié Validé ou il manque de respect au peuple Marocain avant de s’en prendre également à Franck Gastambide, le rappeur de 44 ans a finalement pris la défense du comédien dont il juge la sentence trop lourde.

De passage au Maroc pour des vacances au début du mois d’avril, le duo Hedi Bouchenafa et Bouhlel Brahim se sont filmés en compagnie du snapchatteur Marocain nommé Zbarbooking face à des enfants Marocains, le trio s’est moqués de ces derniers avec des clichés irrespectueux. “Moi ce que j’aime bien ici c’est toutes les pu*es que j’peux bai*er en Dirham. Je vous passe quelqu’un d’autre vous le connaissez super bien. Salut c’est Boby depuis la dernière fois, j’ai voulu vous dire un truc. J’ai encore ni*ué quinze meufs.” lâche celui qui s’est fait connaître avec son rôle dans la série “Validé” en rigolant en train de faire la voix off de l’influenceur, la séquence avait fortement indigné B2O.

“Du coup, j’ai eu 6 gosses et vous savez quoi, ils sont juste derrière moi parce que je ne suis pas parti les emmener à l’école aujourd’hui. Salut bande de fils de pu*e. Votre mère c’est une grosse salo*e mais ça j’ai l’habitude, j’ai des gosses un peu partout” avait également commenté Brahim dans cette séquence avant de conclure honteusement, “Je ne vous ai pas menti, c’est mes gosses. Pour me faire pardonner, je me suis dis que j’allais leur payer à manger mais je n’ai plus de monnaie. Le plus important c’est qu’ils m’aiment toujours. Un jour, je vais tous les réunir. Allez fiston va te faire fo*tre et j’te donne un pourboire”. Face au scandale, les autorités Marocaines ont décidé de sévir, l’acteur a été arrêté par la police avant d’être jugé il y a quelques jours en écopant d’une peine de 8 mois de prison ferme dont son avocat a fait appel. Booba s’était mêlé de cette affaire pour dénoncer les propos de l’humoriste tout en s’attaquant à la série de Franck Gastambide.

Après l’annonce de la sentence uniquement le rappeur Canardo avait réagi pour dénoncer cette peine trop lourde selon lui, “L’indignation vaut-elle 8 mois de prison ferme NON. Dans son message, il explique également que les artistes devraient s’engager pour plus de justice : Amis artistes qui avez pris la parole pour blâmer Brahim Bouhlel, saurez vous la prendre pour une justice juste ?” avait déclaré le frère de La Fouine sur son compte Instagram, un avis visiblement également partagé par Booba qui vient de s’exprimer sur ce dossier dans une vidéo publiée sur les réseaux.

“Je fais la vidéo pour le Brahim de Validé, j’ai un peu de pitié, il n’y a pas de soutien, zéro, il a pas non plus violé les enfants, il méritait juste les coups de bâton. J’ai de la pitié, il est pas soutenu par Validé” explique-t-il sur un ton humoristique avec un accent américain avant de poursuivre, “Tu as fait des bêtises mais tu mérites pas les 8 mois, tu mérites le coup de bâton tac tac mais sache qu’on sait que toi tu regrettais. Si tu avais violé, touché les enfants là c’était la muerte, tu as capté, mais Brahim je penses, tu as mauvais, tu as fauté mais ce sont vraiment des encu*és”.