Brulux dézingue Deschamps sur le boycott de Benzema qui manque totalement de respect

Un manque de respect total

Depuis plusieurs années Brulux affiche ouvertement son soutien à Karim Benzema, le rappeur s’est même lié d’amitié avec l’avant centre du Real Madrid et a eu la chance de le rencontrer son idole des nombreuses fois mais ne comprend pas son absence en équipe de France, son nom a été placé sur la liste noire de Didier Deschamps qui s’entête à ne plus vouloir le sélectionner malgré les performances du joueur dans son club.

Cette semaine après le match nul du Real Madrid face à Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions, Benzema a encore marqué un superbe but sur un enchainement dans la surface contrôle de la poitrine et reprise de volée ce qui a relancé une énième fois le débat sur son retour chez les Bleus, la presse Espagnole en a fait sa Une et ne comprend pas la décision de Deschamps de ne pas l’intégrer dans l’équipe de France dont KB9 a été mis à l’écart depuis l’affaire du chantage à la se*tape de Mathieu Valbuena en 2015 pour« tentative de chantage ».

Véritable fan du footballeur Madrilène, Brulux a encore exprimé son admiration pour KB9 a qui il avait déjà dédié un morceau tout en faisant part de son indignation face aux choix de Deschamps, “C’est un crime et un manque de respect total envers le football et les fans du ballon rond” a-t-il commenté dans une story Instgaram en postant une capture d’écran de la couverture du média AS en Espagne avec une photo de Benzema et la légende “La presse espagnole demande à Deschamps d’appeler Benzema pour l’Euro“, malheureusement pour lui il y a très peu d’espoir pour que son joueur préféré remette un jour le maillot des Bleus.

“Je le hais du fond du cœur, pour de vrai, je le déteste. C’est pour l’amour du football, j’aime trop le foot et il n’a pas privé que Benzema, il a privé une grande partie de la France, la richesse de la France ce sont ses couleurs. Virez Deschamps , faut le virer” avait déjà déclaré Brulux au mois de janvier dernier au sujet de Didier Deschamps lors d’une interview dans l’émission “J’apprécie à moitié” de la radio Skyrock pour la promotion de son album “Sans Pitax“.