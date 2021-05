Jul se tape un foot avec Riyad Mahrez, la scène est magique

Jul face à Riyad Mahrez sur un parking

Cette semaine Riyad Mahrez s’est fait remarquer en offrant la victoire à son équipe de Manchester City (1-2) lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions en marquant le deuxième but de son club sur un coup franc face au Paris Saint Germain faisant le bonheur des fans de l’Olympique de Marseillais, l’international algérien a inspiré les internautes qui ont ressorti une ancienne vidéo insolite de l’ailier droit des Citizens en compagnie de Jul fan de l’OM provenant de Snapchat.

En 2016 lorsque Mahrez évoluait encore dans l’équipe de Leicester City en remportant notamment le championnat d’Angleterre et le titre de meilleur joueur de Premier League la même année, Jul a avait rencontré l’actuel joueur de Manchester City et avait posté des vidéos en sa compagnie sur ses réseaux. Ce dernier avait même fait la promotion de la réédition de l’album “My World”, l’attaquant algérien né à Sarcelles avait aussi affiché son soutien au rappeur Marseillais en faisant son signe pour célébrer l’un de ses buts en Premier League à cette époque.

Les deux hommes semblent visiblement être proches et s’être liés d’amitié comme l’atteste la séquence mise en ligne il y a quelques jours sur Twitter relayée par le média Midi/Minuit dans laquelle Riyad Mahrez apparait en train de jouer au football avec Jul dans un parking, une scène improbable et amusante. La vidéo a eu de quoi ravir les supporters de l’OM le club de cœur du joueur de City et du rappeur français qui a tenté de dribbler son adversaire et de s’amuser à faire quelques passes avec des amis comme vous pouvez le découvrir dans le tweet ayant cumulé plus de 12 000 “J’aime”.