Aya Nakamura multimilliardaire

Des milliards de vues sur Youtube

Rien se semble pouvoir stopper le succès d’Aya Nakamura depuis la sortie de son album “Nakamura” en 2018 puis de “AYA” en 2020, la jeune chanteuse vient de franchir un nouveau cap sur son compte Youtube avec les vues de ses clips, elle vient de réaliser une performance impressionnante avec ses vidéos sur célèbre site web d’hébergement de vidéos.

L’ascension pour Aya Nakamura est phénoménale depuis ces dernières années, en 2020, elle avait réussi l’exploit de milliard de visionnages sur Youtube (1,2 milliard vues) tout comme Meugui (1 060 000 000 vues) et Jul (1 050 000 000 vues), l’interprète du tube “Djadja” vient encore d’atteindre un nouveau palier en dépassant les deux milliards de vues sur sa chaine Youtube suivie par plus de 5,72 millions de personnes.

Aya Nakamura a notamment bâti cette réussite avec des anciens hits, tel que le clips de “Pookie” (289 millions de vues) et “Copines” (314 millions de vues) ou encore Djadja (767 millions de vues). Les vidéos de “Doudou” (37 millions de visionnages) et “Jolie Nana” (44 millions de visionnages), “Plus Jamais” en featuring avec Stormzy (23 millions de vues) publiées l’année dernières ont également réalisé des gros scores alors que son dernier clip en date “Fly” réalisé par David Ctiborsky sous la majestueuse coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann mis en ligne le 17 mars 2021 extrait de son album “Aya” affiche un peu plus de 4 millions de vues.

Des chiffres incroyables qui permettent donc à la chanteuse d’atteindre aujourd’hui au total d’un peu plus de 2,6 milliards de vues sur Youtube, une prouesse que très peu d’artistes français ont réussi à ce jour.