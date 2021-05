Jul, Ninho, Nekfeu, Gims, PNL écouter du rap au volant améliore la conduite

Jul, Ninho, Nekfeu, Gims, PNL écouter les chansons de vos rappeurs français préférés au volant de votre véhicule peut vous aidez à améliorer votre conduite selon une récente étude réalisée par un cabinet britannique du nom de CX Lab selon laquelle cela peut vous donner des meilleurs réflexes en voiture.

D’après cette étude en sciences comportementales de CX Lab en collaboration avec une compagnie d’assurance de voiture U Switch relayée par le New York Post d’écouter des morceaux de rap français au volant est plutôt une très bonne idée. Cette étude ayant comme but de trouver les réflexes permettant à un conducteur d’améliorer sa façon de rouler, dans la liste des éléments pour améliorer la conduite figurent, la consommation de caféine ainsi que le genre de musique écouté.

Les résultats ont démontré que consommer du café fort 20 minutes avant de conduire ou encore écouter du rap aide à être davantage attentif au volant, en ayant bu du café en roulant à la vitesse de 112 km/H la distance de stoppage s’améliore de 24 mètres, en écoutant de la musique urbaine comme le rap de 16 mètres, le genre musicale en dernière position de ce classement est le RNB avec seulement 4 mètres de distance de freinage avant un impact.

Pour mener cette étude le cabinet CX Lab a réalisé des mesures sur 103 individus dans différentes conditions de conduite qui ont visionné de façon virtuel des séquences du test mis en place par la Driver and Vehicle Standards Agency (l’agence du département des Transports britannique) concernant la perception des dangers au volant d’une voiture, lors de ce test les personnes devaient cliquer sur un buzzer dès qu’un danger est identifié tout en écoutant différents style de musique.

Do you like rap music and coffee? We have good news 😎 An experiment by UK-based behavioural science consultancy CX Lab and car insurance company U Switch found that rap listeners and avid coffee drinkers are better drivers.

What music do you listen to while driving? pic.twitter.com/38LkhJuRMy

— Breakfast Television (@breakfasttv) April 22, 2021