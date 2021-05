Sadek ridiculisé par le streameur YassEncore, le rappeur le démonte sévèrement

Très actif sur les réseaux sociaux, Sadek assure toujours la promotion de son dernier album “Aimons-nous vivants” paru le 9 avril mais n’hésite pas à pousser des coups de gueule comme suite aux moqueries à son encontre de la part du streameur YassEncore suite aux propos du rappeur français dans l’une de ses dernières interviews en donnant des conseils pour combattre la tristesse.

“T’es triste, arrête ! Mais la tête de ma mère c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai. C’est juste parce tu veux pas l’entendre quand tu es dépressif, t’es triste arrête” commente Sadek dans la séquence de cet entretien en s’exprimant sur la tristesse avant de poursuivre, “Arrête, je te juste ça sert à rien. Ca m’arrache tellement, les tripes de voir des gens être dans l’inaction alors que le temps y passe et que la vie” puis de conclure, “C’est déjà une chance, un cadeau parce qu’on s’est battus contre 1 million de sper*atozoides et qu’on leur à mis la pâtée, tu vois alors pour les 1 millions de sper*atozoides qui sont dans le mouchoir pu*ain mais profite”.

Un extrait de l’interview partagée par YassEncore sur son compte Twitter suivi par plus de 370 000 internautes pour se moquer ouvertement du rappeur français, l’influenceur et joueur de jeux vidéo n’a pas apprécié les conseils donnés par l’artiste du 93 pour ne pas être triste. “Ptdrr mais Sadek c’est le pire conseiller psychologique de l’histoire, il a résolu la dépression avec le fait que tu sois le sper*atozoïde le plus rapide quand même” a commenté le streamer sur le réseau social de quoi déclencher la fureur de Sadek qui a décidé de lui répondre passablement agacé par cette remarque.

“Toi ça se voit que t’étais pas le plus rapide les autres ont juste trébuchés pour rentrer dans la cha**e à ta mère” a-t-il rétorqué en reprenant le tweet de YassEncore avec des émojis mort de rire avant de l’afficher également sur son compte Instagram en publiant une capture d’écran de cette échange sur Twitter dans une story avec la légende “On va pas jouer très longtemps les zamis”.

Dans le reste de son actualité Sadek vient également de confié pour la première fois la véritable raison de son clash avec Fababy causé par un différend entre eux ayant eu lieu lors de l’enregistrement du morceau de Paname Boss de La Fouine en 2013.