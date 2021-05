Manchester City vs PSG en streaming live direct

Manchester City vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming, ce soir à l’Etihad Stadium c’est un match d’un importance capital pour Neymar et les Parisiens, ils devront tenter de remonter le but de retard concédé à domicile (1-2) au Parc des Princes la semaine dernière pour renverser la situation et sont dans l’obligation de marquer au moins deux buts pour avoir d’un espoir de se qualifier.

Ce mardi 4 mai c’est le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et Manchester City, le club Parisien va essayer de se qualifier pour la seconde année consécutive en finale de la compétition dans l’espoir de remporter le titre de champion d’Europe de la C1 pour la première fois de son histoire après avoir éliminé le tenant du trophée lors des quarts de finale le Bayern Munich et le FC Barcelone en huitième de finale. Cette rencontre arbitrée par le Néerlandais, Björn Kuipers est à suivre en streaming à partir de 21 heures via l’application de RMC Sport l’unique diffuseur officiel de la Champions League en France, les Parisiens devront débuter le match sans sa star Kylian Mbappé, blessé le week-end dernier en Ligue 1, l’attaquant Français est tout même présent mais sera sur le banc des remplacants.

Les compositions probables, City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinchenko ou Cancelo – Silva, Rodri, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden. PSG (4/3/3 ou 4/2/3/1) : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Herrera – Neymar, Verratti, Di Maria – Icardi.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match Bayern Munich vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.