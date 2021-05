Stromae prépare son retour !

Depuis l’énorme succès de son album “Racine carré” en 2013 écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde avec des titres cultes comme “Papaoutai”, “Formidable” ou encore “Tous les mêmes” qu’il a défendu sur scène jusqu’au mois d’octobre 2015 avec plus de 200 dates de concerts dans le monde, Stromae s’est très discret suite à des problèmes de santé après avoir subi des effets secondaires d’un traitement préventif contre le paludisme à l’été 2015.

En 2017, le chanteur avait confié avoir des crises d’angoisse suite à la prise d’un médicament antipaludéen, en 2018 il avait fait une apparition musicale pour une collaboration avec Orelsan pour le morceau “La Pluie” que le deux artistes ont clippé, un titre extrait de l’album “La fête est finie” alors il avait déjà travaillé avec le rappeur Caennais sur le single “AVF” (“Allez vous faire!”) issu de son dernier album mais Stromae est resté loin de la scène médiatique ces dernières années malgré l’engouement du public pour son retour en musique qui pourrait bientôt avoir enfin lieu.

En effet dans un nouvel entretien pour le magazine Max, Stromae a confié qu’il n’a jamais stoppé la musique et continue de travailler même s’il est médiatiquement absent. L’artiste Belge a expliqué prendre du temps pour passer des moments avec son fils mais en révélant que son absence n’est pas irrévocable avant de préciser qu’un retour va se faire mais le moment n’est pas encore venu. « Je n’ai pas encore de date à annoncer. Je continue à faire de la musique, je n’ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et je m’amuse énormément […] Mon absence me fait du bien, mais n’est pas définitive. » a-t-il déclaré lors de cette interview, une nouvelle qui va ravir ses fans impatients de le retrouver pour un nouvel album après des années d’une longue d’absence.