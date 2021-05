Chelsea – Real Madrid en streaming live direct

Chelsea – Real Madrid, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming, ce soir dans le stade de Stamford Bridge à Londres, le nom du second finaliste de l’édition 2020-2021 sera connu, l’équipe entrainé par Zinedine Zidane va devoir faire face au club Anglais coaché par Thomas Tuchel qui pourrait en cas de qualification jouer sa deuxième finale consécutive dans cette épreuve celle de l’année dernière perdue avec le PSG face au Bayern Munich.

Ce mercredi 5 mai c’est le match retour de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions opposant l’équipe de Chelsea au Real Madrid, pour le moment aucune équipe n’a vraiment pris une une option pour la qualification dans cette double confrontation après le match nul la semaine dernière en Espagne mais les Blues ont l’avantage d’avoir réussi à battre un but à l’extérieur ce qui contraint le club Madrilène à marquer au minimum un but ce soir pour avoir une chance de passer en finale. Le match est arbitré par l’Italien, Daniele Orsato, la rencontre est à suivre en streaming à partir de 21 heures via l’application de RMC Sport l’unique diffuseur officiel de la Champions League en France, les Madrilène vont débuter avec un trio d’attaque formé de Vinicius Jr, Karim Benzema et du Belge Eden Hazard, il devront faire en défense sans Varane mais pourront compter sur le retour du capitaine Sergio Ramos.

Les compositions officielles des deux équipes, City : Chelsea : E.Mendy – Christensen, T.Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell – Mount, Werner, Havertz. Real Madrid : Courtois – Nacho, Militão, Ramos, F.Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Vinicius Jr, Benzema, Hazard.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match Bayern Munich vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.