Booba attrape Seby Daddy dans les rues de Miami qui fuit

Booba veut en découdre avec Seby Daddy et menace le candidat de télé-réalité

L’année dernière sur les réseaux sociaux B2O et Seb Daddy s’étaient embrouillés, le candidat de télé-réalité avait profité de l’occasion pour faire le buzz sur le dos du rappeur français en le provoquant à plusieurs reprises et pour prendre la défense de son ancienne compagne, le Duc n’avait finalement pas donné suite à toute cette affaire et le clash semblait terminé.

Mais Booba n’a pas oublié ce différend avec le jeune homme et mercredi à Miami, la où il réside depuis plusieurs années après avoir quitté la France, il a fait une rencontre inattendue avec l’influenceur ce qui a donné lieu à une scène insolite, ce dernier s’est retrouvé assis juste à côté du rappeur dans un bar et à filmé la séquence avant de prendre la fuite alors que le Duc souhaitait visiblement en découdre avec lui.

L’influenceur a eu très chaud

“Mer*e il y a Booba il veut me défoncer il est beaucoup plus costaud que moi qu’est-ce que je fais il faut que je cours” commente le jeune homme en se filmant.

“Tu as de la chance je t’ai pas reconnu toi… tu vois ton mec là moi je m’attaque pas aux femmes mais ton mec quand je vais l’attraper je vais lui péter toutes ses dents à ce petit fils de pu*e, qu’il fasse très attention” commenté le rappeur en appelant la petite amie du l’influenceur avant d’ajouter, “Dis-leur je viens de croiser qui, il la chance je l’ai pas reconnu avant je vais lui arracher ses cheveux… son mec le petit fils de pute là qui est venu en bas de chez moi… tu habites ici, je vais t’attraper, je vais te ni*uer ta mère, tu as capté”.

Le clash entre les deux protagonistes avait éclaté il y an un peu plus d’un an car le rappeur français s’était moqué de Léa Mary sur Instagram, une candidate des “Princes et les princesses de l’amour” qui avait exprimé son envie de se faire refaire les fesses, la jeune femme avait réagi sur le réseau social ainsi que son petit ami de l’époque Seby Daddy. Ce dernier avait pris sa défense, “La prochaine fois que tu parles mal à Léa Mary, moi je ne suis pas dans le rap game. Moi, je suis dans la télé-réalité. Et fais attention à toi. Attention à ce que tu fais” avait-il commenté avant de poursuivre, “Attention à toi petit homme, tes muscles c’est de l’eau. H2O”. B2O l’avait ensuite insulté “T’es bon toi viens ta mère la grande pu*ain sale fils de pu*e” dans une conversation privée entre eux, mais n’avait pas répondu aux dernières provocations de l’influenceur.

Il y a quelques mois Sebydaddy avant tenté de relancer B2O en s’affichant dans une vidéo en train d’affirmer avoir déposé ses excréments dans la boîte aux lettres du rappeur à Miami, une mise en scène qui n’avait suscité aucune réaction de Booba.