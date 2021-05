La Casa de Papel : le Professeur fait ses adieux à la série

Le Professeur dit adieu

Alors que les fans s’impatientent en attendant l’annonce de Netflix de la sortie de la nouvelle saison de La Casa De Papel, Álvaro Morte connu pour son rôle du Professeur vient de révéler sur son compte Instagram que le tournage de l’ultime saison de la série Espagnole est désormais terminé tout en adressant un long message aux internautes.

Il y a plus d’un an, Netflix a mis en ligne la quatrième saison de la série La Casa De Papel avec 8 nouveaux épisodes mais depuis les fans de la célèbre série des braqueurs vêtus de masques de Dalí et de tenues rouges dirigés par le Professeur sont dans l’attente de la prochaine et dernière saison qui sera elle composée de dix nouveaux épisodes. Il y a quelques temps une rumeur d’une probable diffusion pour le début du mois d’avril avait circulé sur les réseaux mais avait été rapidement démentie et en effet le public devra encore patienter un peu pour découvrir la suite des aventures des différents protagonistes.

La saison 5 est prête

Une bonne nouvelle concernant la série vient tout de même de tomber cette semaine, Álvaro Morte qui incarne le professeur dans la célèbre série espagnole a confirmé la fin du tournage de cette cinquième saison dont la sortie se rapproche donc enfin. “Je quitte le plateau de La Casa de Papel pour la dernière fois. Je n’ai pas les mots. Merci pour tout, à tous, aux fans, à l’équipe de Vancouver Media Producciones, Netflix, et merci à toi, mon cher Professeur. Tu vas me manquer. MERCI”. a-t-il confié sur son compte Instagram, visiblement un peu ému de cette fin.

Selon les dernières informations la suite de la série devrait arriver pour la fin de cette année, il faudra encore patienter quelques mois avant de retrouver Tokyo, Rio, Denver et tous les braqueurs pour connaître la suite de l’intrigue, pour le moment aucune annonce officielle n’a encore été faite par Netflix le diffuseur du programme dont le tournage avait été retardé par la pandémie du Covid-19 ayant sérieusement compliqué la réalisation.