Après avoir poussé une femme dans l’escalier du métro, il expulsé du territoire français

Un individu filmé en train de pousser une femme dans les escaliers du métro de la station Porte de la Chapelle, le scène avait fait polémique à la mi-avril et avait tourné en boucle sur les réseaux sociaux suscitant l’indignation des internautes scandalisés par les images ou encore des politiciens comme la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

Le quotidien Le Parisien vient de révéler cette semaine que l’homme impliqué dans cet acte ignoble qui a fait polémique vient d’être expulsé du territoire français par les autorités. Après la révélation des images une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur du méfait, l’individu ayant poussé cette dame a été formellement identifié par la police, il s’agit d’un homme de nationalité espagnole.

L’agresseur a été reconnu coupable par la justice qui a pris la décision de l’expulser vers l’Espagne au début du mois de mai. En effet, il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire Français (OQTF) a révélé la préfecture de police sur Twitter le 3 mai dernier, “Grâce au travail des enquêteurs : Interpellation du mis en cause de nationalité. Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire 🇫🇷, il a été expulsé vers l’ 🇪🇸 le 02.05 et est désormais interdit d’entrer et de séjourner sur le territoire.” peut-on lire dans le tweet. Cette personne est désormais sous le coup d’une interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire français.

Après la mise en ligne de cette séquence le 17 avril dernier, la femme bousculée dans l’escalier dans la vidéo s’est exprimée sur cet incident en expliquant avoir emprunté un smartphone à une copine avant d’avoir un appel téléphonique d’un inconnu affirmant qu’il s’agit de son téléphone et qu’il veut le reprendre. La rencontre entre eux a eu lieu au métro Porte de la Chapelle mais cela a rapidement mal tourné suite aux menaces et insultes de cet homme, elle a finalement jeté le mobile en protestant contre lui avant d’être pousser dans l’entrée du métro.

#NeRienLaisserPasser | Grâce au travail des enquêteurs :

➡️ Interpellation du mis en cause de nationalité 🇪🇸

⚖️ Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire 🇫🇷, il a été expulsé vers l' 🇪🇸 le 02.05 et est désormais interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire 🇫🇷. https://t.co/YgeL4jW8RA — Préfecture de Police (@prefpolice) May 3, 2021