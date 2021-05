Booba terrorise Sebydaddy cloitré chez lui sous la menace, “J’ai peur de sortir”

“J’ai peur de sortir”, Sebydaddy cloitré chez lui sous les menaces de Booba

Est ce une véritable embrouille ou un simple coup de buzz pour B2O qui s’est offert une publicité gratuite dans les médias juste avant la sortie de son dernier single “Kayna” paru aujourd’hui.

Sebydaddy a donné de ses nouvelles sur son compte Snapchat en profitant de l’occasion pour faire encore parler de lui et s’offrir une visibilité auprès d’un public plus large ainsi que des nouveaux abonnées sur les réseaux sociaux tout en affirmant avoir peur du Duc même si cela ressemble de plus en plus à une mise en scène de sa part sauf que Kopp de son côté semble prendre cette affaire un peu plus au sérieux.

“Je suis devenu parano avec cette embrouille de quartier”

C’est l’énorme buzz depuis sur les réseaux ce jeudi la vidéo a amusé les internautes, posté tranquillement sur une terrasse de la ville de Miami, Sebydaddy s’est retrouvé au même endroit que Booba alors qu’il avait provoqué le rappeur français exilé aux Etats Unis il y a un peu plus d’an, l’influenceur a filmé toute la séquence en prenant la fuite pour lui échapper.

Suite à ce face à face entre B2O et l’ancien candidat de télé-réalité, celui-ci était parti en courant pour rentrer se réfugier à son domicile sauf que l’artiste de 44 ans connait dorénavant l’adresse de son appartement et le rappeur aurait même appelé son ancienne petite amie Léa Mary pour le menacer, l’influenceur a révélé tous les détails sur son compte Snapchat aujourd’hui en déclarant ne plus oser sortir de chez lui et être terrorisé dans son appartement suite à cette drôle de mésaventure.

Résidant tous les deux en Floride à Miami, le deux hommes ont donc fini par se croiser, selon l’influenceur, l’interprète du tube “Ratpi World” l’aurait suivi jusqu’en bas de chez lui, “Je suis parti en courant le plus rapidement possible pour ma sécurité (…) j’ai eu peur (…) B2O était en bas de chez moi” a-t-il confié dans une story avant de s’afficher sur Snapchat, posé sur son compte balcon en déclarant “Je ne suis pas sorti de chez moi, je suis comme ça sur mon balcon depuis des heures”.

“Mon frigo est vide et je dois absolument sortir de chez moi” a ensuite poursuivi le jeune homme en ajoutant, “Je ne peux pas parce que Booba sait où est-ce que j’habite et je suis en clash contre lui (…) Je reste caché dans mon penthouse! J’ai peur ! (…) Je suis devenu parano avec cette embrouille de quartier” mais il n’oublie pas de profiter de son buzz pour faire quelques placements de produits entre ses snaps, “Vous avez tous screen pour que je continue à clasher B2O et que j’essaye de lui faire peur au bluff” a-t-il finalement conclu.