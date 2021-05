La fin la Casa de Papel, Raquel dit au revoir à la série

Chaque nouvelle saison de la Casa de Papel fait un énorme carton auprès des spectateurs et le public attend depuis plus d’un an la suite des aventures du professeur accompagné de sa bande de braqueurs mais la pandémie du COVID-19 a malheureusement retardé le tournage qui vient enfin de prendre fin.

Álvaro Morte connu pour son rôle du Professeur dans la série Espagnole a en effet annoncé cette semaine la fin du tournage en confirmant qu’il s’agit de l’ultime saison de la Casa de Papel avec un message d’adieu sur les réseaux, “Je quitte le plateau de La Casa de Papel pour la dernière fois. Je n’ai pas les mots. Merci pour tout, à tous, aux fans, à l’équipe de Vancouver Media Producciones, Netflix, et merci à toi, mon cher Professeur. Tu vas me manquer. MERCI“.

Un autre acteur de la Casa de Papel a également fait ses adieux à la série ou plutôt une actrice, Itziar Ituño qui interprète Raquel/Lisbonne dans la série vient à son tour d’annoncer la fin du tournage de cette cinquième saison avec un hommage à son personnage dans sa série ayant eu un rôle majeur passant du côté des braqueurs alors qu’elle était du côté de la police dans la première saison avant de tomber amoureuse du Professeur.

“Maintenant oui ! Au revoir, inspecteur Raquel Murillo !! Quel voyage !!?” a-t-elle déclaré sur son compte Instagram en publiant des photos d’elle dans la série alors que le producteur de la série a expliqué que la série est bien terminée avec cette dernière saison, “Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière dont nous allions dissoudre le gang. Comment nous allions pousser le Professeur dans les cordes. Comment nous allions fourrer les personnages dans des situations impossibles. Le résultat est cette cinquième saison de La Casa de Papel. La guerre atteint son paroxysme d’intensité et de sauvagerie, mais c’est également la saison la plus épique et excitante” a déclaré Alex Pina.