Pop Smoke : les révélations de son assassin âgé de 15 ans font froid dans le dos

Pop Smoke fait tristement partie de ses rappeurs talentueux disparus trop tôt, cela fait aujourd’hui un peu plus d’une année que le monde du rap a perdu une de ses étoiles montantes en pleine ascension. Le rappeur américain âgé de 20 ans avait été tué le 19 février dernier suite à un braquage dont des détails viennent d’être révélés concernant les circonstances de ce meurtre et l’identité de l’auteur de son assassinat.

Lors de ce drame survenu le 19 février 2020, un groupe d’adolescents a préparé une embuscade dans la location d’un logement Airbnb pour piéger Pop Smoke situé dans la ville de Los Angeles, des jeunes hommes ont mis en place un plan pour réussir à dérober des bijoux de ll’artiste pour les revendre, un objet de luxe à maillons cubaine ainsi qu’une montre Rolex ornée de diamants vendue pour le montant de 2000 dollars.

Les suspects de ce braquage se sont introduits dans le logement de Pop Smoke avec des armes à feu, des masques de ski sur le visage pour ne pas être reconnus ainsi qu’un scanner de la police dans le but d’éviter une détection de leur intrusion dans l’habitation du rappeur américain. A l’arrivée des braqueurs, l’artiste se trouvait dans sa douche, le plus jeune des voleurs âgé seulement de 15 ans a confié avoir demandé des bijoux face à Pop Smoke avant d’avoir une confrontation avec lui, une dispute a éclaté à la sortie de la salle de bain et le jeune homme n’a pas hésité à tirer à trois reprises avec son Beretta selon les faits rapportés cette semaine par le New York Daily News.

Pop Smoke s’est ensuite écroulé et a été roué de coups au sol avant de décédé à l’hôpital, une triste fin pour celui qui était promis à une superbe carrière dans le Rap.