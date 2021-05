Booba et Damso enfin unis en musique, B2O fait censurer le titre !

Sortez les mouchoirs…

Quand Booba et Damso se retrouvent sur un morceau commun pour un mash-up génial réalisé par PNL World entre les morceaux Ultra et Passion cela a malheureusement été censuré et les fans se trouvent privés de ce superbe remix entre les deux rappeurs.

En effet il y a quelques jours l’artiste polyvalent PNL World qui réalise fréquemment des remixes de qualités des titres des différents artistes comme par exemple avec ceux de Damso et Vald ou encore de PNL et Daft Punk, il a eu l’idée de réunir cette fois ci Damso et Booba dans sa dernière vidéo mise en ligne sur Youtube, rapidement le mash-up a été très apprécié du public et a même dépassé les 500 000 vues, en passe de venir la vidéo avec plus de visionnées sur la chaine Youtube, elle a malheureusement été supprimée.

Le public privé de cette réunification

Pourtant cette réunification fait toujours fantasmer les fans de rap français, B2O avait laissé présager cette possibilité lors de la sortie QALF Infinity mais finalement il s’agissait d’un troll pour se moquer de Dems qu’il vient d’ailleurs encore de clasher dans une récente publication sur Instagram mais cela n’a pas empêché PNL World de nous offrir une connexion très réussie entre eux avec un mélange des singles Passion extrait de QALF Infinity et Ultra issu de l’album du même nom.

Une réalisation qui ne manque de rendre nostalgique de l’époque ou les deux artistes n’étaient pas encore lancés dans un clash et avaient enchainé les collaborations à succès sur les morceaux “Pinocchio”, “Paris c’est loin” ou bien encore sur “113”, faisant regretter les années pendant lesquelles ils n’étaient pas des rivaux. “Je me fie à ma bonne étoile, oui Damso je crois en toi” peut-on d’ailleurs entendre dans le passage du DUC sur ce mash-up suivi de la phrase du Belge, “tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas”.

Sauf que depuis ce lundi ce remix n’est plus disponible sur Youtube, la vidéo affiche le message “Vidéo non disponible. Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur envoyée par RIAA.”, PNL World a réagi à cette suppression sur Twitter, “La vidéo a été supprimé de YouTube à mon grand regret” a-t-il tweeté avant d’expliquer “La vidéo ne sera plus disponible sur la chaîne malheureusement, je risque une suppression définitive si je conteste la réclamation. C’est terminé les remix avec b2o. 500k en 5 jours c’était du jamais vu “ tout en offrant le lien pour télécharger la vidéo.

Ce mash-up n’a visiblement pas été du tout au gout de Booba ayant a fait supprimer la vidéo de Youtube et PNL World a donc décidé de ne plus s’attaquer aux morceaux du DUC, ce dernier a d’ailleurs posté une story pour donner son avis sur ce mash-up qui est réussi uniquement grâce à l’instru d’Ultra selon lui.