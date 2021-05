PNL : Deux Frères, le dernier album de Ademo et NOS ?!

Les fans de Ademo et NOS commencent à s’impatienter face à la longue absence musicale des deux rappeurs français à tel point que l’hypothèse que l’album “Deux Frères” soit le dernier album du groupe de rap français ayant réussi le meilleur démarrage de ces dernières années avec ce projet paru en 2019, une théorie ayant prise de l’ampleur auprès des internautes depuis quelques jours.

En attendant d’avoir des nouvelles de NOS et Ademo ce dernier a fait parler de lui cette semaine en apprenant une très bonne nouvelle, le rappeur a été relaxé par la justice dans l’affaire de son altercation avec la police ayant eu lieu au mois de septembre dernier à Paris, il a évité une peine de prison dans cette affaire et peut se satisfaire du jugement tombé en sa faveur mercredi dernier. Mais face à l’absence des nouvelles des deux rappeurs français, les fans commencent à perdre espoir d’un retour pour un nouvel album et une rumeur vient d’enflammer la toile qui avait déjà circulé à l’occasion de la sortie de la version vinyle de leurs différents albums.

En effet une figure géométrique présente sur les vinyles des albums de PNL pourrait annoncer une fin de carrière du groupe, une intrigante théorie qui fait beaucoup parler sur les réseaux. D’après des fans du groupe, tous les vinyles affiche une suite de quatre points, l’une a est blanche, ce qui rappel une sorte de progression comme pour quatre pages, avançant page par page comme dernière page l’album “Deux frères” ou figure l’ultime point comme pour un dernier projet. En pleine ascension, il est tout de même peu probable que Tarik et Nabil fassent tous les deux le choix de tout stopper alors que l’album “Dans la légende” s’approche du million de ventes et “Deux frères” a récemment décroché la certification de disque diamant. Les fans devraient aussi pouvoir retrouver enfin le duo sur scène pour la tournée reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie du Covid-19 qui débutera au mois de septembre prochain.