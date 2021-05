DJ Khaled en pleurs lorsqu’il découvre qu’il est N°1 du Billboard

Vendredi dernier DJ Khaled a dévoilé son nouveau projet, le douzième album de sa carrière réalisé en production avec ses enfants Asahd et Aalam, un opus nommé “Khaled Khaled” sur lequel il a comme souvent invité des nombreux artistes avec Justin Bieber Justin Timberlake, Jay Z, Nas, Lil Wayne, Jeremih, Lil Baby, Lil Durk, Cardi B ou encore les Migos au plus grand bonheur des auditeurs conquis par cet opus.

En effet les premiers chiffres des ventes de l’album viennent de tomber et il prend la première place du Billboard Hot 200 aux Etats Unis, c’est la troisième fois dans sa carrière que DJ Khaled réalise cet exploit en totalisant 93 000 ventes dont 76 000 ventes avec les streams et 14 000 ventes pour la version physique du projet, des gros chiffres mais inférieur à son précédent opus “Father of Asahd” paru au mois de mai 2019 écoulé à 136 000 exemplaires lors de son démarrage.

L’album “Khaled Khaled” cartonne dans les charts

Ce nouveau projet de DJ Khaled a réalisé au total 106,87 millions streams aux Etats-Unis alors que le clip “We going crazy” avec H.E.R. et Migos mis en ligne le 6 mai vient de dépasser les 2,4 millions de vues sur Youtube, l’artiste vient également de présenter le visuel du morceau “Let it go” avec Justin Bieber et 21 Savage.

Pour fêter cette première place au Billboard le producteur originaire de la La Nouvelle-Orléans en Louisiane a partagé une vidéo a exprimé tout son émotion face à cette performance, “J’ai pleuré tant de nuits. Des larmes de joie et peine pour cet album. Tous vos messages, appels et gentils mots m’ont vraiment touché. Dieu est bon, merci” a-t-il commenté les larmes aux yeux.