GTA 6 : le jeu ne devrait pas sortir avant 2027 !

Attendu depuis plusieurs années et sujet constamment à des nombreuses rumeurs, le prochain volet de Grand Theft Auto n’est pas encore prêt de sortir, les fans du célèbre jeu vidéo d’action-aventure édité par Rockstar Games s’impatientent de plus en plus notamment en raison des informations annonçant fréquemment un report de la sortie de GTA 6 et les dernières à ce sujet ne vont par les satisfaire.

Malgré les bruits de couloir Rockstar Games n’a toujours fait aucune annonce officielle sur GTA VI ce qui laisse penser que le jeu n’est pas d’arriver sur nos consoles, après la suite de GTA 5 paru en 2013, le public espère enfin pouvoir découvrir le prochain épisode de la saga après près de 8 années d’une longue attente sauf que le jeu ne pourrait pas sortir avant un très long moment, en 2027.

En effet d’après les dernières révélations d’un insider de l’industrie du jeu vidéo du nom de Okami ayant déjà fait des bonnes prédictions pour Call of Duty il faudra encore attendre longtemps pour y jouer. Il n’est pas très optimiste sur l’avancement du développement de GTA VI, il serait étonné que le sixième volet du jeu puisse sortir avant 2025. Pire encore, d’après lui il faudra encore au moins 4 ou 5 ans pour finaliser le jeu avec la prévision d’une parution au courant de l’année 2026 ou même 2027 au pire soit vers la fin des dernières générations de consoles Xbox Series X et PlayStation 5 à la grande tristesse des fans.

A noter tout de même que Rockstar Games devrait sortir une nouvelle version de GTA 5 avec des améliorations adaptées aux consoles next-gen pour combler partiellement l’énorme attente du public. “Je n’ai pas envie de casser l’ambiance mais GTA 6 ne sortira pas avant au moins 4 à 5 ans. Je serais choqué si nous l’avions entre nos mains avant 2025” a-t-il confié sur Twitter. D’après les dernières rumeurs, une partie de la carte du jeu devrait comprendre une île et plusieurs villes dont Vice City.

After 8 years GTA 6 might be finished! Rockstar is looking for “game testers” in several locations, including at its offices in Edinburgh and India! pic.twitter.com/V3Ls6gDNdb

