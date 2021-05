LIM détruit les rappeurs actuels : “Tourner des clips en Ferrari et renter chez soi en bus”

Dans une récente interview LIM a donné son avis sans langue de bois sur la scène rap actuelle en émettant des sérieuses critiques sur la nouvelle génération, “on est loin de notre époque, les morceaux ne sont plus engagés” a-t-il notamment déclaré pour dénoncer le manque d’engagements dans les textes des rappeurs.

Lors de cet entretien pour Dem’s Média, le rappeur Parisien présent dans le “game” depuis plus de 20 années a livré sa vision sur le rap actuel, “C’est pas du tout mon délire” a-t-il de suite précisé avant de poursuivre, “prendre un son de dance-machine, à l’époque pour ceux qui s’en souviennent, et mettre dessus une mélodie du Club Dorothée. Pour moi c’est pas ça le rap. (…) C’est comme tourner des clips en Ferrari et renter chez soi en bus, il y a un problème”.

Lim a ensuite expliqué que pour lui le rap “c’est un truc qui est fait pour retranscrire nos vies et de faire passer des messages, etc… On va dire que le rap, c’était la musique de la chienneté alors qu’aujourd’hui on dirait qu’ils sont tous blindés. Malgré tout ça, il y en a qui chantent bien la chienneté, je les félicite.” avant d’être très clair à ce sujet, “C’est surtout une musique de débrouillard. Pas forcément de pauvre mais c’est pour ceux qui ont quelque chose à revendiquer”.

Le rappeur originaire d’Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine a également dénoncer que d’après lui les artistes trichent sur les ventes depuis l’arrivée du streaming, “il n’y a plus trop d’indépendants, tout le monde signe en majors, en maison de disque. C’est pas des vrais Freestyles” explique t-il “c’est des Freestyle 2.0” a-t-il conclu.