Maes triple disque de platine, Lacrim lui adresse un message

Le 17 janvier 2020, il y a plus d’un an, Maes a dévoilé “Les Derniers Salopards” son deuxième album de sa carrière après “Pure” et ses deux mixtapes “Réelle vie”, un projet de 14 morceaux avec trois invités Booba (“Blanche”), Jul (“Dybala”) et Ninho (“Distant”) dont les collaborations sont toutes certifiés single de diamant, le projet vient de franchir le cap des 300 000 ventes.

Cet album de 14 titres a été complété par 2 titres bonus “Radio” et “OCB” avant d’être réédité avec trois nouveau morceaux “Prioritaire”, “Menotté” et “Neb Nedal”. A sa sortie l’opus avait réussi l’exploit d’être disque d’or en seulement 11 jours puis disque de platine en un mois d’exploitation avant d’être officiellement certifié triple disque de platine ce lundi par le SNEP avec plus de 300 000 ventes, c’est la première fois que le rappeur Sevranais, Maes atteint ce chiffre avec un de ses projets ce qui n’a pas manqué de faire réagir son compère Lacrim.

En effet dans une story de son compte Instagram, Maes a relayé sa performance tout en déclarant, “Enfant de pauvre, on l’a pas volé” et en remerciant ses producteurs de lui avoir permis d’arriver à ce succès aujourd’hui. Une publication que Lacrim a partagé à son tour dans la story de son compte Instagram en lui adressant un message pour le féliciter de cette récompense, “Félicitation mon frère, tu mérites” a-t-il commenté.

Les deux rappeurs ont collaboré ensemble au mois d’octobre dernier sur le single “Boston George” extrait de la mixtape “R.I.P.R.O Volume IV” dont le clip cumule plus de 19 millions de vues sur Youtube.