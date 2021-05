Damso révèle un cliché de son compte en banque avec 34 centimes

« Croyez en vous »

L’album QALF Infinity de Damso a battu un nouveau record en Belgique, où il a été l’album le plus streamé sa semaine de sortie, depuis la création d’Apple Music, tous genre confondus, il est aussi l’album qui a le plus été streamé sa semaine de sortie, depuis la création d’Apple Music, en Cote D’Ivoire, au Cameroun, et au Gabon, tous genres confondus.

Un succès marqué par le carton du morceau “Σ. MOROSE” de Dems ayant atteint la tête des classements du Top Singles dès le jour de la sortie de l’album sur les plateformes de streaming, le morceau s’est maintenu dans les premières places depuis sa mise en ligne et figure toujours à la seconde place du Top Spotify en France. Nostalgique de l’époque de ses débuts le rappeur Belge a posté il y a quelques jours une story pour expliquer son inspiration du nom de son label musical.

Effectivement, Damso a relayé une ancienne capture d’écran du relevé de son compte bancaire avant d’être connu, un moment immortalisé par l’artiste car il n’avait alors que 34 centimes à son profit, un montant qui est devenu tout un symbole pour lui car il a ensuite décidé de donner le nom de son label de musique à la somme restant sur son compte, “Trente-quatre centimes”. Un montant l’ayant marqué car Dems le rappelle dans les morceaux “Smeagol” et “Mucho Dinero” sortis en 2017 en affichant sa satisfaction sur son ascension ces dernières années et tout ce qu’il a réussi à accomplir grâce au succès connu aujourd’hui avec sa musique, « Croyez en vous » a-t-il ajouté en légende de sa publication pour adresser un message à ses fans.

“Pas d’cash pour les transports en commun, même deux euros c’est trop. Trente-quatre centimes sur le compte Fortis, pas d’quoi faire des éco’” évoque-t-il dans le single Passion issu de QALF infinity à propos de cette période difficile pour lui, ce morceau a d’ailleurs inspiré un remix très réussi de l’artiste PNL World avec le single Ultra de Booba que ce dernier n’a malheureusement pas apprécié et fait supprimer.