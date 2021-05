Hatik ridiculisé par Booba sur sa pub d’un shampoing avec un tacle à Brahim Bouhlel

Hatik et Brahim Bouhlel prennent cher

”Quand j’envoie un DM à Booba il me répond plus vite que si c’était mon meilleur pote” avait confié Hatik au mois de juillet dernier dans une interview accordée à Mehdi Maïzi dans son émission diffusée Apple Music, depuis le début de sa carrière Hatik n’a jamais caché son admiration et son respect pour Booba mais cette reconnaissance n’est pas réciproque et il a profiter pour le tacler ainsi que son compère de la saison 1 de “Validé, Brahim Bouhlel,

Le rappeur français révélé dans la série Validé avec l’interprétation du rôle d’Apash a aussi fait ensuite l’éloge de Kopp à l’antenne de la radio Skyrock au mois de mars 2021 lors de la sortie d’Ultra en donnant son avis sur la carrière de ce dernier, “Elle est incroyable il le dit lui-même, c’est un mec que moi m’a bercé, de Temps mort à Ultra, c’est un sans-faute, il a toujours été précurseur dans plein de domaines. C’est un grand monsieur, le plus grand monsieur du rap français.” avait-il déclaré en précisant que selon lui B2O a la plus belle carrière du Rap Français.

B2O n’est pas très shampoing !

“Je vais jamais dire du mal de B2O. Il est trop fort, je l’ai trop écouté dans ma vie pour dire quoi que se soit” avait ensuite conclu Hatik sauf que Booba de son côté n’hésite pas à tacler les rappeurs français en fonction de l’actualité du moment comme cette semaine à l’encontre de Dinor pour son featuring avec La Fouine alors qu’il a validé le single “Kayna”, l’interprète du tube “Angela” vient d’en faire les frais.

Hatik vient de présenter sa dernière collaboration avec Garnier, il est devenu l’ambassadeur pour la célèbre marque de cosmétique, “Salut la fafa j’espère que vous allez bien. Vous vous rappelez que j’suis ambassadeur Hair Food Garnier ? eh bah on vient de sortir une vidéo, j’ai créé un nouveau morceau exprès pour l’occasion, et en plus j’suis grave en bonne compagnie, pas vrai” a-t-il commenté sur son compte Instagram le 4 mai dernier pour annoncer la nouvelle et sortir à cette occasion le single “J’aime tout de toi” ce qui n’a pas échappé à Booba.

L’artiste de 44 ans a relayé la campagne promotionnelle dans une story du profil de La Piraterie avec le message, “Désolé Hatik j’peux pas m’empêcher de réagir ! vous avez aucune limites” avant de continuer, “Tu ferais mieux d’envoyer un mandat et une vidéo de soutien à Brabra ton acolyte qui croupit comme une merde dans les geôles kéchoises” pour se moquer de lui en faisant référence à Brahim Bouhlel qui purge actuellement une peine de prison au Maroc suite à une vidéo humoristiques ayant polémique.