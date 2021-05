Booba impatient d'entendre le nouvel album de Gims...

Après le succès de l’album « Le Fléau » paru le 4 décembre 2020, certifié disque de platine en quelques semaines seulement, Gims va sortir la réédition de ce projet avec des morceaux inédits et Booba sera au rendez vous de cet événement qu’il ne va manquer sous aucun prétexte.

Non, le DUC ne sera pas en featuring sur cet opus mais il a exprimé son impatience de l’écouter dans une story du compte de la Piraterie entre deux clashs comme avec Hatik et Damso dernièrement des provocations sans une réponse des rappeurs ciblés mais cette fois ci B2O a relancé un tacle contre Meugui.

En effet le rappeur français aux 6 millions d’albums vendus ne cesse de nous surprendre avec ses projets en solo, après l’énorme succès de l’album « Ceinture noire » avec plus d’un million d’exemplaires écoulés, l’artiste de la Sexion D’Assaut vient de lever le voile sur la réédition “Les vestiges du Fléau” à paraitre le 28 mai prochain dans les bacs et déjà disponible en précommande sur Internet via sa boutique en ligne.

Pour le moment peu d’informations ont filtré sur cette nouvelle édition du dernier album solo de Gims mais deux singles sont connus, le titre “Belle” en featuring avec son frère Dadju et Slimane avec qui il avait notamment collaboré sur la reprise de “Bella Ciao” et le morceau “GJS” en collaboration avec les deux rappeurs Marseillais Jul et SCH. A la mise en ligne de ce dernier single, Booba avait d’ailleurs réagi pour afficher le classement dans le Top Singles ainsi que le score des ventes pour le comparer à son titre “Mona Lisa” avec JSX qui fait un carton sur les plateformes de streaming depuis le début du mois de mars, extrait de l’album Ultra n’ayant jamais quitté le TOP 15 des titres les plus écoutés sur Spotify.

Ces dernières années la relation entre Gims et Booba a été relativement tendue, le rappeur français de 44 ans exilé aux Etats Unis avait invité Meugui à collaborer avec lui sur le single “Longueur d’avance” en 2012 pour la réédition de son album Futur mais par la suite des tensions sont apparues suite aux révélations de ce dernier sur les achats de streams afin de gonfler les ventes utilisés par certains rappeurs, B2O s’était senti ciblé ce qui avait causé le début du clash entre eux.

Depuis cette affaire le DUC de Boulogne ne manque pas une occasion de tacler son rival en réagissant ce jeudi à l’annonce de la sortie de la réédition du dernier album de l’interprète du tube “Bella”. Il a relayé dans une story le visuel de ce projet en ajoutant le commentaire, “ça va être tellement drôle, j’ai hâte” pour afficher son impatient pour découvrir les morceaux de cet album afin d’encore se moquer de Gims comme lors de la sortie de l’opus “Le Fléau” au mois de décembre notamment en scrutant de très prês les chiffres des ventes afin de les comparer et dévoiler le classement du Top Albums. Le rendez vous est donc pris pour dans deux semaines.