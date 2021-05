Diam’s, Wallen et Zaho sont les modèles de Wejdene

Après avoir obtenu son tout premier disque de platine avec l’album 16 et un nouveau single d’or avec le morceau Loin De Tout sur lequel elle a été invité par Jul, Wejdene s’est faite très discrète sur les réseaux sociaux comme Instagram depuis quelques où la jeune chanteuse est pourtant très proche de ses fans alors que son dernier clip “Je t’aime de ouf” affiche désormais plus de 13 millions de vues.

En attendant des nouvelles de Wejdene, la protégée de Feuneu a récemment accordé une longue interview au journal 20 Minutes pour la promotion de la réédition de son album paru au début du mois d’avril, la jeune artiste qui vient de fêter ses 17 ans s’est exprimée longuement sur divers sujets dont celui des chanteuses l’ayant influencées dans sa carrière. “Qui étaient vos modèles quand vous étiez plus jeune ?” a questionné le journaliste lors de cet entretien “Avant c’étaient les chanteuses de R’n’B, Wallen tout ça… Je l’écoute toujours. Il y avait Zaho aussi, et Diam’s dans un autre registre.” a-t-elle répondu.

Wejdene s’est confiée dans la suite de cette interview sur son statut et le fait d’être devenue à son tour un modèle pour les plus jeunes aujourd’hui avec sa notoriété, “Le plus lourd à porter c’est de ne pas faire de faux pas. Ce qu’on dit en interview peut être parfois mal interprété… Il y a beaucoup d’enfants qui me suivent et j’ai peur de décevoir les familles et les parents. Les grandes qui me suivent savent ce qu’elles font dans leur vie, elles n’ont pas besoin que je leur dise quoi.” a-t-elle expliqué lors de cette entrevue réalisée lors d’un shooting photos de l’interprète du tube “Coco” pour présenter sa toute première collection vêtements de 12 tenues en partenariat avec la marque Shein dont la chanteuse est devenue officiellement l’ambassadrice ce qui devrait ravir ses nombreux fans.