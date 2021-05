Mohamed Henni s’est offert une luxueuse villa grâce à son ascension fulgurante

L’ascension fulgurante de Mohamed Henni devenu l’un des Youtubeurs français les plus populaires

Tout a commencé en 2012, pour le vidéaste français, il s’est à l’époque lancé dans des vidéos postées sur Facebook avec notamment une séquence dans laquelle il brûle un maillot du PSG, quelques années plus tard c’est le début de son succès avec la création de sa chaine Youtube en 2016, le jeune homme accède rapidement à la notoriété sur le web en se faisant connaitre avec ses séquences dans lesquelles il commente les matchs de football de l’Olympique de Marseille en total improvisation et détruit des télévisions, sa marque de fabrique qui a bâti son audience.

“Tout ce que j’ai fait c’est pour la daronne”

Suivi désormais par plus de 1,74 millions d’abonnes sur Youtube avec près de 300 millions de visionnages sur ses vidéos au total il a réussi à établir des nombreux partenariats avec des sites de paris sportifs sur lesquels il est très actif et affiche fréquemment ses gains ou pour en faire la promotion, Mohamed Henni est également devenu populaire sur les réseaux avec plus de 1,4 millions d’abonnés sur Instagram et par plus de 500 000 personnes sur Twitter, lui permettant d’être rémunéré grâce à ses sponsors. En 2020, il a même eu l’occasion de rencontrer l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema avec qui il s’est lié d’amitié, les deux hommes avait réalisé un live Instagram ayant fait un énorme buzz pour les propos du joueur concernant Olivier Giroud, «On ne confond pas la F1 et le karting» avait-il commenté, le rappeur Booba a aussi dédicacé à plusieurs reprises le Youtubeur sur ses réseaux et dans ses morceaux, l’influenceur avait même soutenu l’artiste du 92i lors de la sortie de son ultime album Ultra en achetant 92 exemplaires du projet.

Récemment Mohamed Henni a posté une photo et des vidéos dans sa story Instagram des images de sa nouvelle maison qu’il s’est offert, une magnifique villa symbolisant de son ascension en dédiant sa réussite à sa maman, “Parti de rien , tout ce que j’ai fait c’est pour la daronne …..elle n’a plus aucun souci à se faire” a-t-il déclaré en affichant une photo de lui au bord de sa piscine.