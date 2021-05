Sadek insulte Manuel Valls pour son soutien à Israël

Le rappeur ne mâche pas ses mots face à l’ancien premier ministre

Suivi par plus de 369 000 internautes sur Instagram et un peu plus de 400 000 abonnés sur Twitter, Sadek est très actif sur les réseaux sociaux ces dernière semaines et n’a jamais sa langue dans la poche n’hésitant pas à pousser des coups de gueule sur la toile comme cette semaine suite à un Tweet de Manuel Valls affichant son soutien à Israël.

Connu pour son franc-parler et sa sincérité, le rappeur français originaire du 93 s’est d’ailleurs récemment exprimé pour répondre au streameur YassEncore l’ayant pris à partie pour ses propos lors d’une récente interview, il s’est aussi confié il y a quelques jours sur son problème avec l’alcool ou encore les raison de son embrouille avec Fababy, aujourd’hui l’artiste a été interpellé par un message l’ancien premier ministre français sur les réseaux.

Sadek clash Manuel Valls et l’insulte ouvertement

Premier ministre pendant un peu plus de deux ans du mois de mars 2014 au mois de décembre 2016, l’ancien Membre du Parti socialiste s’est exprimé sur son compte Twitter pour apporter son soutien au peuple Israélien face aux attaques du Hamas. “Mon soutien à Israël et ma solidarité avec les Israéliens face à l ‘attaque du Hamas. Une démocratie est agressé, aucun équidistance n’est possible.” a-t-il commenté en postant un cliché avec un bombardement de l’armée israélienne sur le peuple palestinien. Sadek n’hésite jamais à dire ce qu’il pense ouvertement a réagi dans la foulée de ce tweet pour lui répondre publiquement “T’en loupes pas une toi suceur de l’espace Ps : choisis bien tes photos au moins”. Manuel Valls a finalement supprimé son tweet sur le réseau social mais Sadek n’a pas manqué de faire une capture d’écran pour l’afficher dans une story Instagram en ajoutant la légende “Il a effacé quelques minutes après le Tweet” avec plusieurs émojis mort de rire.