PNL : N.O.S soutient la Palestine « Innocents, adultes comme enfants, meurent frappés par les bombes »

Alors que le retour musical de PNL se fait très attendre par les fans qui ont d’ailleurs récemment exprimé une certaine inquiète sur le fait que “Deux Frères” pourrait être le dernier projet du groupe Parisien en raison des indices présents sur les vinyles des différents opus, N.O.S est sorti du silence pour s’exprimer sur un tout autre sujet que la musique en réagissant aux récents événements au Proche-Orient.

« Innocents et innocentes, adultes comme enfants, meurent frappés par les bombes… »

En effet le frère de Ademo s’est exprimé longuement dans une story sur son compte Instagram pour apporter son soutien au peuple Palestinien après les bombardements de l’armée israélienne sur la bande Gaza faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Sur les réseaux sociaux cette semaine plusieurs rappeurs français avant lui s’étaient déjà exprimés pour soutenir les Palestiniens comme La Fouine, Niro, Maes ou encore Lacrim, ce dernier a d’ailleurs été pris à partie par des internautes pour ses propos avant de s’expliquer dans une vidéo face à ses détracteurs.

N.O.S a pris la parole afin de dénoncer les horreurs que subit le peuple palestinien

N.O.S s’exprime très rarement sur ses réseaux mais a donc décidé de sortir du silence pour parler de ce qui se passe actuellement sur les terres palestiniennes, “Je ne suis pas souvent sur les réseaux, pardonnez moi donc de manquer de prendre la parole afin de défendre les causes perdues de ce monde, je ferais de mon mieux. Soyons ensemble et ne normalisons pas toutes ces horreurs” a commencé à expliquer le rappeur français avant de poursuivre.

“Nous aimons tous le monde, tout être humain, de toutes origines. Ce qui nous donne le droit de dénoncer tout être humain peu importe l’origine, faisant du mal, causant la terreur et la mort. C’est pourquoi je dénonce ces actes abominables.” a-t-il ajouté pour faire passer un message de paix avant de déclarer qu’il souhaiterait en faire davantage mais se trouve impuissant face à cette situation, “Je me sens impuissant et lâche. J’aimerais que nous soyons, s’il vous plaît, tous sensibles au sort de ces pauvres gens, les hommes, femmes et enfants de Palestine. (…) J’aimerais faire plus, j’espère que nous pourrons tous faire plus un jour inch’Allah pour aider, supporter, partage la peine et la misère de quelqu’un d’autre que nous. Pour l’instant, on commence par prendre la parole et on participe à faire savoir au monde ce qu’il se passe.” déplore-t-il.