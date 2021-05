Yérim Sar nargue Booba “En faite tu fais rien” et fait l’éloge de Rohff

Yérim Sar dément avoir été attaqué en justice pas Booba pour diffamation

Nouveau rebondissement dans l’affaire opposant le journaliste Yérim Sar et Booba, ce dernier avait annoncé au mois de février l’avoir assigné en justice suite aux allusions sur des relations supposées avec des mineures faites sur son compte Twitter après un échange tendu entre eux sur le réseau social, ce qui avait énervé le DUC, l’artiste avait annoncé avoir déposé une plainte pour régler cette affaire devant la justice mais l’animateur n’a visiblement pas été poursuivi et a pris parti pour Rohff.

Le rappeur semble s’être désisté

Yérim Sar vient en effet de s’exprimer sur ce dossier, “Mais quand je vais dire que booba a jamais porté plainte contre moi ça va être la folie en fait sacrées mineures” a commencé a déclaré l’animateur de Mouv’ en affirmant que le DUC n’a pas porté plainte contre lui alors qu’il l’avait fièrement affiché il y a quelques semaines, le journaliste a repris son ancien tweet dans lequel il souhaite bonne chance à son adversaire avec un gif de l’acteur Morgan Freeman en ajoutant “Donc déjà ça dégage” avec un nouveau gif de Thanos qui disparait.

“Allez on y va pour les plus lents, tu te fais accuser (non, rien) de pointe sur mineure, tu prétends attaquer en justice mais en fait tu fais rien, fin” a-t-il ensuite ajouté tout en remettant une couche sur les précédentes accusations puis d’enchainer “Bon courage à tous ceux qui ont un pointeur en PP, on est pas ensemble mais force à vous”. “Si tu penses qu’un rappeur à bai*é des mineurs ta sûrement des infos je crois pas que tu inventes mais explique nous on s’en soucie justement” a ensuite questionné un internaute, il a répondu, “Je le “pense” pas, je le sais. Evidemment je la lâche pas en pâture, je pense que tout le monde sait pourquoi quand tu vois la fanbase d’attardés profonds qui attendent que ça. pour le reste, pas de souci, si le crétin a pas attaqué c’est pas pour rien.” a-t-il affirmé.

Yérim Sar ne s’est pas arrêté là interpellé par un Twittos, “@spleenter moi ce que je comprends pas c’est pq tu t’investis autant pour le dénigrer, même si c’est vrai ce que tu dis”, il a répliqué “C’est une vraie question ça (probablement parce que c’est la seule fois où on m’a fait chier, de base Rohff il était moins relou, et pourtant je le soupçonne d’avoir faire exploser l’immeuble, googler” avec le lien d’une vidéo d’un bâtiment ayant explosé trois semaines après son interview avec Housni. “(le bâtiment de dailymotion a explosé 3 semaines après le passage de rohff, fuite de gaz, ça m’a fait rire, c’est triste mais c’est drôle)” a-t-il précisé en faisant référence à sa rencontre il y a un peu plus de 5 ans avec l’artiste du 94 lorsqu’il ne savait pas que Migos est en groupe et pensait qu’il s’agit du nom d’un rappeur.

Rohff n’était pas rancunier envers le journaliste de l’avoir mis mal à l’aise et ne lui a visiblement fait aucun reproche suite à cette mésaventure au contraire de Booba. En roue libre, Yérim Sar s’est lâché, “Après tu peux dire ça (ça excuse pas ce que vous savez) ou tu peux trouver étrange de bai*er des meufs qui étaient pas nées à l’époque de ton 1er album” a encore commenté l’animateur radio avant de conclure avec un montage photo de lui en joueur de foot poursuivi par B2O qui le retient par le maillot puis de le comparer à Roman Polanski condamné par la justice américaine dans une affaire d’abus se*uel sur mineur en 1977.

Des déclarations auxquelles Kopp ne devrait pas tarder à réagir car il est très actif sur les réseaux et répond toujours à la moindre provocation. Le rappeur français de 44 ans exilé aux Etats Unis va sans doute s’exprimer pour donner une explication sur cette affaire alors qu’il avait déclaré vouloir “acheter plein d’albums ULTRA avec l’argent des menteurs diffamateurs et les offrir” suite à l’annonce au mois de février de cette plainte pour “une série de tweets contenant des allégations et des propos inacceptables”..

