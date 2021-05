6ix9ine ridiculise sans aucun respect Lil Reese hospitalisé

L’état de santé de Lil Reese est assez inquiétant, 6ix9ine en profite pour le tacler

Après avoir été insulté Lil Reese au mois de mars dernier suite à son overdose d’un médicament dans le but de perdre du poids, 6ix9ine a sauté sur l’occasion sans aucune pitié pour s’en prendre sans aucune piété à son rival suite à la fusillade dont il a été victime.

6ix9ine lance une cagnotte

L’auteur du titre Gooba n’a pas manqué de réagir à l’hospitalisé de Tavares Taylor suite à une vol véhicule qui a mal tourné mais dont les circonstances exactes de l’incident sont encore floues notamment concernant l’implication du rappeur américain dans cette affaire dont il semble avoir été victime en terminant à l’hôpital très amoché, blessé à l’œil selon les images mais dans un état “passable” selon les déclarations de la police.

Tekashi 69 a décidé de se lancer d’un nouveau troll comme souvent à ses habitue pour faire parler de lui, en effet en apprenant la nouvelle, le rappeur aux cheveux colorés a créé une cagnotte pour l’aider à s’offrir une nouvelle voiture, avant d’aller encore plus loin en remettant à la surface une ancienne vidéo de son rival en train de lui adresser des menaces avec une arme en ajoutant le commentaire, “Tu vas me dire que t’es chaud sur Insta, mais pas dans la vraie vie, j’en peux plus”. Un comportement irrespectueux qui ne devrait pas plaire au principal visé dont on espère un bon rétablissement avant son retour.