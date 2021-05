Hatik enfin en feat avec SCH ? Il répond très franchement !

A l’occasion de la sortie de “Vague à l’âme”, son premier album solo de 29 titres avec les featurings de Kalash, Meryl, Tiitof ou encore Laylow, Hatik avait confié lors d’une interview avoir enregistré une collaboration avec SCH mais que le morceau n’est pas présent sur cet opus en expliquant les raisons de ce choix.

Cette collaboration inédite entre les deux rappeurs avait suscité l’engouement des fans des deux artistes mais malheureusement n’ont pas pu découvrir ce titre enregistré en studio mais qui ne sortira jamais. Lors d’une séance de questions/réponses avec les internautes il y a quelques semaines en live sur Insta. Hatik s’était justifié sur cette décision en révélant avoir estimé que le single n’est pas assez bon pour figurer sur “Vague à l’âme” mais en évoquant la possibilité d’une autre connexion à venir entre eux.

“Pourquoi le feat avec SCH n’est pas sur l’album” avait interrogé un fan à l’interprète du rôle d’Apash dans la série Validé, “Vu tous les cartons de SCH, je pouvais pas sortir le morceau, je le trouvais moins puissant que d’autres sons de l’album mais on en fera un autre, inchallah, et ce jour là, on aura une cartouche qui va rester longtemps. Je respecte trop le S pour ça” avait-il expliqué laissant ouverture la porte à une autre collaboration avec le S. Une information que Hatik vient finalement de confirmer pendant un direct sur le réseau social avec le public, “On en a fait un, on l’a pas mis, mais on n’est pas à l’abri d’en avoir un deuxième, un troisième…. Vous inquiétez pas, ça peut arriver totalement” a-t-il affirmé. Plusieurs featurings devraient donc voir le jour selon ce dernier.