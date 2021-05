Soso Maness révèle la véritable origine de son Zumba Cafew

On connait enfin la véritable inspiration du célèbre Zumba Cafew de Soso Maness, le rappeur Marseillais s’est confié sur le tube de l’été dernier intitulé “Bande Organisée” en compagnie de Jul avec Sch, Kofs ou encore Naps, le clip du morceau extrait du projet “13’Organisé” vient d’ailleurs de réaliser un nouvel exploit sur Youtube en franchissant cette semaine les 300 millions de vues sur Youtube.

L’année dernière le “Zumba Cafew” avait particulièrement inspiré le champion du monde Benjamin Mendy en réaction à une sur le possible transfert de Lionel Messi à Manchester City en réponse d’un commentaire d’un fans avant qu’un torréfacteur nommé Hayuco lance sur sa boutique en ligne une édition très spéciale d’un café en dédicace au nom de ce pas de danse. Les joueurs de l’Olympique de Marseille avaient aussi célébré fièrement la victoire de l’équipe Phocéenne face au Paris Saint Germain au Parc des Princes en faisant la fête sur le couplet de Soso Maness pour marquer l’événement.

Mais le rappeur Marseillais n’avait jamais révélé l’origine de son Zumba Cafew dont la gimmick est devenue culte auprès du public. Lors de son récent passage dans l’émission “Clique”, Soso Maness s’est confié pour la première fois à ce sujet face à Mouloud Achour en expliquant qu’il s’agit là d’une phrase entrée dans son vocabulaire et celui de ses amis avant de l’avoir inspiré pour poser ça dans une séance d’enregistrement en studio sur un de ses titres.

“J’ai dit venez tous derrière moi, on fait Samba Cafew, mais ils étaient tous bourrés et ils ont crié Zumba Cafew, voila et finalement c’est resté” a-t-il déclaré sur ce moment en studio, il a ensuite expliqué que cela lui a permis de découvrir une nouvelle façon de faire sa musique en faisant le bonheur des auditeurs. “Quand je vois toutes ces vidéos d’enfants, de mamans des fois de mamies faire Zumba Cafew, tu ne peux pas imaginer à quel point ça me remplit de joie” a-t-il commenté avant de conclure, “Quand ma fille me dit pourquoi tu fais de la musique, je dis, c’est pour rendre les gens heureux”.