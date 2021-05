DA Uzi arrêté par la police, des kilos de cannabis trouvés à son domicile

Des kilos de cannabis, une arme de poing trouvés au domicile du rappeur

Le média Actu17 vient de révéler que le rappeur français DA Uzi s’est retrouvé en garde à vue samedi dernier suite à une perquisition de la police à son domicile situé à Noisy-le-Grand lors de laquelle les forces de l’ordre ont retrouvé des kilos de cannabis ainsi qu’une arme de poing de calibre 9 mm.

Da Uzi en GAV après la découverte de drogue et d’une arme chez lui

Suivi par plus de 200 000 internautes sur Twitter et par près de 500 000 followers sur Instagram, le rappeur français d’origine Congolaise a été arrêté par la brigade anticriminalité le week-end dernier avant d’être mis en GAV afin d’être interrogé pour s’expliquer sur la provenance de la considérable quantité de cannabis en sa possession, les force de l’ordre ont en effet trouvé chez lui près de 4 kilos de cannabis mais aussi une arme à feu avec des munitions.

Son logement était placé sous surveillance par la police pour observer les déplacements de DA Uzi qui avant 2016 a déjà été incarcéré plusieurs fois avant de percer dans la musique ces dernières et de signer dans le label Rec 118 en 2017. Il a notamment connu le succès en collaborant avec Ninho sur “Entre les murs” il y a deux ans et l’année passée sur “Crois-Moi”, ou encore avec Maes sur les titres “Le dire” “La D en Personne 9” ainsi qu’avec les singles “Vrai 2 vrai”, “La vraie vie”, “Mexico”. Son premier album nommé “Architecte” est également certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes.

Lors de l’interpellation de son interpellation DA Uzi avait sur lui 6 000 euros en liquide, une somme réunie en billets de 50 euros, il a été placé en détention provisoire et sera jugé le 31 mai, les enquêteurs cherche déterminer son implication dans un trafic de drogue.