Freeze Corleone au “Téléphone” pour CRCLR MVT II !

Freeze Corleone a choisit le mouvement « C’est rien c’est la rue » pour son retour hors featuring en 2021, comme une transition avant son prochain projet.

“Téléphone” est le deuxième extrait de la compilation CRCLR Mouvement Saison II à être dévoilé, après “Deal & Stream” de Gambino La MG et SAF qu’on a découvert il y a quelques semaines. Il nous offre son seul titre en solo de la période et nous sert la quintessence de son savoir faire, sans le faire savoir… À la prod, Flem et à la réal, La Crème Films, tous réunis pour nous offrir un gros banger drill.

C’est Rien C’est La Rue (CRCLR) est une expression popularisée dans la cité des Bosquets à Montfermeil, reprise par Zoumana pour la création de sa marque de street wear. Rappeur à l’origine, Zoumana se lance dans l’industrie de la mode, s’entoure de son équipe, et commence à presser des t-shirts et des sweats en 2017 avec pour logo « CRCLR ». Avec le soutien de Bné, ancien rappeur du 4Keus Gang, l’aventure décolle et la marque est arborée par de nombreux rappeurs et influenceurs.

En 2018, Laro du groupe La Synesia écrit une chanson pour mettre à l’honneur la marque et l’esprit « CRCLR ». Zoumana lui propose de sortir le morceau en feat avec 4Keus, très associé dans les esprits à la marque. La connexion entre les rappeurs se fait, le titre est un succès !

L’année suivante, le label Wati-B approche Zoumana et lui propose la création d’une chaîne Youtube, pour fédérer la jeunesse, grâce à des clips de rap. Les clips diffusés seront ensuite regroupés sur une compilation multi-artistes. C’est la naissance de la première compilation « CRCLR Mouvement » !

Sur le projet, des rappeurs comme Chily, Brvmsoo, Liim’s, Bné ou encore Tiakola qui rencontre un franc succès avec son titre « Sombre Mélodie ». Cette compil permet également la découverte de la future signature du talentueux KLN 93 chez Wati B.

Depuis, la diffusion de clips de rappeurs émergents sur la chaîne Youtube continue ! « CRCLR Mouvement » revient cette année avec une nouvelle compilation, à découvrir le 18 juin prochain !