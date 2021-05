Jake Paul est chaud pour se taper avec 6ix9ine et l’insulte

Jake Paul laisse sous-entendre qu’il serait chaud de faire un combat de boxe avec 6ix9ine. Le rappeur lui avait proposé un combat et apparemment Jake Paul serait chaud !

Jake Paul est bouillant depuis sa récente rencontre avec Floyd Mayweather lors de la conférence de presse pour la présentation du combat avec son frère Logan qui a été très animé. Le Youtubeur a trouvé une nouvelle cible, le rappeur américain, 6ix9ine qui vient de se moquer de Lil Resse blessé lors d’une fusillade dans un parking.

Connu pour ses nombreuses provocations comme lorsqu’il avait volé la casquette du boxeur Mayweather avant de le narguer sur la toile, Jake Paul a décidé de provoquer cette fois ci 6ix9ine habitué à s’embrouiller avec tout le monde. Le célèbre rappeur aux cheveux colorés s’amuse souvent à troller ses rivaux mais fait face à un concurrent de choix contre le célèbre Youtubeur qui souhaite monter sur le ring pour l’affronter dans un face à face.

Dans une vidéo postée sur la toile, l’influenceur est questionné par un individu, « Hé Jake, tu te battrais contre 6ix9ine ? », il a d’abord démenti cette possibilité mais l’homme a continué, « Il a dit qu’il se battait contre toi et qu’il a tout mis en place » de quoi l’agacer et le faire changer d’avis. Jake Paul a enfilé un gant en latex pour balancer « Sortez les puta*ns de pièges à rats » en faisant référence au passé du rappeur ayant donné les noms de ses anciens associés à la police pour éviter une lourde peine de prison devant le juge et il se fait fréquemment traiter de “rat” mais cela ne l’affecte pas vraiment, “Retweet si je devrais mettre K.O 6ix9ine” a ajout le Youtubeur prêt à mettre KO l’interprète du titre ZAZA.

Reste désormais à savoir si le frère de Logan Paul est sérieux ou s’il s’agit d’une simple blague en attendant 6ix9ine très actif sur les réseaux n’a pas encore commenter cette proposition qui pourrait lui rapporter un gros pactole.