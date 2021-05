Karim Benzema pressenti dans la liste des 26 joueurs pour l’Euro

Vers la fin du conflit entre Didier Deschamps et Karim Benzema ?



Le journal l’Equipe vient de faire une annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du football français la nuit dernière. Karim Benzema s’est retrouvé numéro un du top des tendances sur Twitter suite à la publication d’un article du journal évoquant une possible présence de KB9 dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021.

L’attaquant du Real Madrid vient tout juste d’être élu Meilleur Joueur Français à l’Etranger de l’année comme en 2019 et a posé avec son trophée UNFP sur son compte Instagram en postant le message. “Très honoré d’avoir reçu cette année le trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l’Etranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté. Merci également à mes supporters pour votre soutien et votre confiance sans faille, cette récompense est la vôtre. Let’s continue”.

Auteur de 22 buts en Liga cette saison ainsi que de 8 passes décisives, le buteur Madrilène est au top de sa forme malgré ses 33 ans et de plus en plus de spécialistes notamment en Espagne ne comprennent pas son absence en équipe de France de football. Le sélectionneur a mis à l’écart des Bleus; Benzema depuis l’affaire de la se*tap de Mathieu Valbuena en 2015.

Karim Benzema pourrait enfin faire son apparition dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro, Didier Deschamps semble envisager de s’appuyer sur la forme étincelante de l’attaquant du Real Madrid, et l’idée d’un retour chez les Bleus serait enfin entré dans sa réflexion. “Sans suppléant mais peut-être, contrairement aux habitudes du sélectionneur, avec une surprise.” annonce le média l’Equipe dans sa dernière édition. Didier Deschamps sait que KB9 est actuellement dans la meilleure période de sa carrière et qu’il peut beaucoup lui apporter pour remporter la Coupe d’Europe.